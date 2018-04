Miroslav Bobek

Ilustrace mřenky mramorované v časopise Živa z roku 1859.

V pražské restauraci, z níž je vidět na Vltavu, jsem v jídelním lístku objevil – grundle. Neodolal jsem. A jak bych také mohl! Grundle, ta dávná lahůdka, která byla mezi specialitami hlavního města řazena na roveň pražské šunce, se vynořila ze zapomnění a nabízela se k ochutnání. Pár drobných rybiček osmažených v oleji mě hluboce zklamalo. A vyvolalo ve mně také pochybnosti. Mohou to vůbec být ty pravé grundle, za nimiž Pražané kdysi podnikali dlouhé výlety až do Podolí? Kde by se v téhle restauraci, která na břehu Vltavy nabízí pražmu, kambalu a ropušnici, vůbec vzaly?Ještě na místě jsem bohužel zjistil, že moje pochybnosti jsou oprávněné. Jako grundle se dnes prodávají zmražení gavúni štíhlí, kteří žijí ve východním Atlantiku plus Středozemním a Černém moři. Zkrátka něco úplně jiného, než bývaly pravé podolské grundle vylovené z vody krátce před konzumací…Na druhou stranu ve mně i ty falešné grundle vzbudily zájem a ke svému překvapení jsem se ze starých knih a novin začal postupně dozvídat, že ani s „pravými podolskými grundlemi“ to nebylo úplně jednoduché.Význačný český přírodovědec Antonín Frič roku 1859 v časopise Živa napsal:Fričovu „mřeňku“, která byla onou jedinečnou, vysoce ceněnou grundlí, dnes známe jako mřenku mramorovanou. I když – známe… V naší době je již vzácná a úsloví „nechytil ani mřenku“ jenom upomíná na vzdálenou minulost, kdy naopak bývala neobyčejně hojná.Čas mřenky mramorované se začal pozvolna naplňovat již ve Fričově době. Jeden z prvních důkazů najdeme v časopise Vesmír z roku 1887, kde se uvádí, že v Praze a okolí se jako grundle již nabízí všechno možné, jenom ne vynikající mřenka mramorovaná. Podrobněji pak bylo toto téma rozebráno roku 1899 v pojednání o Smíchovsku a Zbraslavsku:(rozumí se mřenek)V uvedeném citátu je „řízkem“ míněn z kulinárního hlediska méně hodnotný hrouzek obecný.A později bylo ještě hůř. Například roku 1916 Národní listy psaly, že také hrouzka, který se, již nahrazujíNu, dnes už nedostaneme ani ty běličky… Přitom bych tak rád ochutnal pravé podolské grundle z mřenek vylovených někde v Prokopském potoce! Stejně jako v případě mnoha jiných tradičních lahůdek i dříve běžných potravin se však asi budu muset smířit s tím, že se mi to nejspíš už nikdy nepoštěstí…