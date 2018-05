Petra Kolínská

vizualizace Metro D

Společný podnik - schéma

Rada hlavního města dnes přerušila jednání o založení dceřiné obchodní společnosti Dopravního podniku (DPP), tzv. Společného podniku pro výstavbu metra D v úseku Pankrác - Depo Písnice a výstavby v bezprostředním okolí stanic. Připravovaná spolupráce se společností Penta, kde se budou točít desítky miliard, je v dějinách města zcela ojedinělým krokem, který v případě schválení zásadním způsobem ovlivní jak kondici obecní pokladny, tak urbanistickou tvář města.Spolupráce se soukromým investorem by měla fungovat zjednodušeně řečeno takto: společný podnik, kde má DPP 49 % a soukromník 51 % společně nakoupí za tržní ceny pozemky potřebné pro výstavbu metra. Kupovat ale bude také pozemky v bezprostřední blízkosti nových stanic. Pozemky nezbytně nutné pro stavbu metra si Dopravní podnik následně pronajme. Zbylé pozemky, komerčně atraktivní, pak Společný podnik převede do dceřiných společností, a ty se ujmou developerských a ekonomicky výhodných aktivit. Část zisku z tohoto podnikání by se prostřednictvím vazeb mezi dcerami dcer měl vrátit také do Dopravního podniku.Jeden ze základních problémů celého komplikovaného organismu je ten, že se na dění ve Společném podniku a jeho dceřiných společnostech. Nejen město Praha, ale i veřejnost tak ztrácí kontrolu nad tím, jak je s veřejnými prostředky nakládáno. Veřejnost se tak např. nedozví, za jakou cenu se nakupují a prodávají pozemky.Opakovaně jsem spolu s kolegy z Trojkoalice navrhovala upravit architekturu Společného podniku tak, aby celý projekt byl pod větší veřejnou kontrolou, aby řešil pouze stanice metra, kde je dlouhotrvající problém s výkupem pozemků a aby spolupráce se soukromým investorem byla omezena na kroky, kdy je zájem města a soukromého investora opravdu společný. Představenstvo DPP na tyto návrhy nereagovalo.Radní hlavního města doposud nemají k dispozici ani odpovědi na otázky, které se týkají hospodaření s veřejnými prostředky. Mezi ty nejnaléhavější patří tyto:Záměr Společného podniku byl původně schválen mimo jiné s cílem vytěžit ekonomický potenciál výstavby metra pro hlavní město a mít pod kontrolou urbanistickou kvalitu projektů. Po pečlivém prostudování všech podkladů musím konstatovat, že společný podnik, jak je nyní navržen, ve skutečnosti směřuje k investování veřejných peněz bez možnosti veřejné kontroly; má nulové garance pro udržitelný rozvoj území a naopak je otevřenou cestu k maximalizaci zisků velké soukromé společnosti.