Pohled zblízka

Už teď lze odhadnout, o čem se bude na příštím plénu Senátu vést nejdelší diskuze: o novele Zákona o registru smluv. Novela registr smluv výrazně oslabuje tím, že z něj vyjímá podstatnou část subjektů, které pod něj musí spadat. Přesněji, kromě tolikrát omílaného Budvaru, vyjímá státní a městské podniky “obchodní nebo průmyslové povahy”. Nejsme si tak vůbec jisti, které subjekty vyňaty budou. Pojem “obchodní nebo průmyslová povaha” české právo nezná a o tom, který státní nebo městský podnik musí v registru své smlouvy zveřejňovat, tak bude muset v posledku rozhodnout soud. Další výjimky schválené v současné podobě novely jsou už právně jasnější, ale stále stejně bezpředmětné. Česká televize a Český rozhlas si výjimku z registru smluv vylobbovaly na základě argumentu, že velká část smluv např. na sportovní přenosy se uzavírá podáním rukou anebo jen telefonicky na dálku a smlouva tak nemůže být ihned zavedena se všemi náležitostmi do registru. Tento argument ale ignoruje odst. 2 § 5 zákona, kde se doslova uvádí, že smlouvy je možné do registru zavést do 30 dnů po jejich uzavření.Jenom výjimka pro Budvar je podpořena určitou logikou: Budějovický Budvar je v současné době zapojen do několika mezinárodních právních sporů, které rozhodnou o tom, zda a kde bude moci používat svůj obchodní název Budweiser. Úspěch v těchto obchodních sporech bude mít výrazný vliv na hospodářské výsledky Budvaru v nejbližší budoucnosti. Pokud by tedy byť i jen teoreticky mohla být tržní pozice Budvaru zveřejňováním smluv poškozena, jsem ochoten pro výjimku hlasovat a náš “národní poklad” nevystavit riziku transparentnosti.Jakékoliv další výjimky ale principiálně odmítám. Správa veřejných rozpočtů je v České republice nekvalitní, každý den slyšíme o nové kauze, při které byly státní nebo městské prostředky nelegálně nebo nelegitimně vyvedeny do soukromých rukou. Registr smluv je v zahraničí ozkoušeným nástrojem, jak podobným kauzám předejít. Senát by se proto měl postavit snahám tento nástroj v České republice potopit.