Radkin Honzák

Když se kácí pes, rozkřikl se ondyno, a je to opravdu už dávno, rozčílený soudruh na politickém školení, na němž hovořil „o přehmatech“, ale aby si nezadal, uzavřel větu logicky: lítají chlupy. Můžem dnes parafrázovat jeho heslo v novém duchu. Když se vaří volební guláš, humanita a etika jdou stanou. Tak nám to prezentuje nejlepší slovenský kuchár súdruh Babiš. Je evidentní nesmysl, že by sirotci ohrožovali bezpečnost státu nebo jeho finanční rozpočet. Jediné co ohrožují, je pověst tvrdého muže, který ze svého neustoupí, ač je kvůli tomu někdy nutné třikrát denně názor měnit. "Proč bychom je přijímali? Máme sirotky i u nás, které musíme připravit na vstup do života. Něco o tom vím, protože moje nadace na to dávala peníze," reagoval na iniciativu Wintonových dětí Babiš. Ten minulý čas týkající se příspěvků na české sirotky naznačuje, že také oni, naši sirotci, musí chápat, že volební guláš je významnější a zasluhuje si tudíž přednostně peníze. Brutální postup vůči nevinným nazvali soudruzi přehmatem. Zajímalo by mě, jak nazve svůj postup vůči sirotkům po čase náš premiér. Přehmaty jsou pojmem, který už málokdo pamatuje, dal by se tedy klidně použít jako nový.Nicméně pokud jeho pražský kamarád a kandidát na primátora slibuje, že Prahu fakt nakopne, měli bychom zvýšit pozornost. Je v tom vyhrůžka, že se mu povede ještě víc, než té kr..., pardon té Krnáčové. Měli bychom uvážit, zda se i nadále nechat okopávat, počínaje strašnými kousky a konče strašidelnými výroky.Milí spoluobčané Prahy, chcete opravdu volit tyhle lidi za své představitele, kteří plně vyjadřují vaše postoje a své vedoucí, kteří se hodlají chovat tak, jak inzerují? Nevím, čí to je volební heslo, které vyzývá, aby občané volili srdcem, ale jasně naznačuje, že kdyby měli jen špetku rozumu, tak tuhle squadru nezvolí.