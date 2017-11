Čtenářův blog

Hm. V súčasnosti sa v Česku rozhoreli vášne. Ľudia, niektorí bez elementárnych znalostí, čo je možné brať za bernú mincu od politikov, ktorých milujú, obdivujú, alebo ktorí im, ako zúfalcom na púšti zostalí ako jediná voľba, a čo je obyčajná propaganda pre práve takých voličov, aby ich podporovali, sa vyjadrujú k súčasnej situácii v Česku. Väčšinou, pretože boli dobre, pár mesiacov masírovaní, najväčšieho diabla vidia v Babišovi. Nuž, proti gustu, žiadny dišputát, ako sa hovorí u nás. Ľudovci, Topáci, Stanáci...Zozelenalí, Odesáci, Socdemáci a iní súdruhovia, a tzv. piráti (už za to by ich mali vyšetrovať a prípadne zavrieť – pirátiť, degradovať si mozog...) a priamo demokraticky (aj ked zatiaľ nevedia, čo to je a ako to robiť –Okamurovci), takých a týchto ste volili proti „najväčšiemu diablovi“ volieb. NESTAČILO! Aké zákony ste prijali v Česku, PRESNE podľa nich sa Babiš roky správal. Myslíte si, že len tak irnix-mirnix si nezaložil svoje impérium na Slovensku, ale u vás? Čo si myslíte, že súčasným, doslova smiešnym postojom (Babiš sa musí z dnešnej situácie dobre baviť - nechce ma za nejakého poradcu?) dosiahnete? Nechcem sa baviť so "zloduchom", ale chcem, aby ma menoval predsedom snemovne? Toto si môže myslieť predseda strany, a čo je horšie, univerzitný profesor? Veď každý blázon by vedel, že keď ma budeš dennodenne verejne urážať, tak aj pri najlepšej vôli nemôžeš odo mňa očakávať takúto ústretovosť! Čo za hlupáci sú na čele strán, ktoré sa dostali do parlamentu? Čo očakávajú od toho, že sa neprekonateľne vymedzia voči Babišovi? Ze ustúpi? Chachacha. Neurobil tak nikdy doteraz. Že nezostaví vládu? Chachacha. Ešte aj z ODS sa nájde niekto, kto „omylom“ opustí snemovňu pri hlasovaní o dôvere. O čo teda relevantným stranám ide? (Za relevantné pokladám ODS a Pirátov, lebo tí by mohli urobiť to, že Babiš nebude vládnuť sám!).Myslím, že ani predseda ODS netuší, o čo mu (im, strane) ide. Ja tuším. O prežitie. Budeš blokovať vznik vlády? Budeš blokovať zákony? Dobre, Fiala, spočítame ti to. Mohol si mať významný vplyv (dokonca až vydieračský!) vo vláde. S prepáčením, prešvihol si to? Načo nám takého predsedu na najbližšie roky, alebo do predčasných volieb. O tzv. Pirátoch sa je úplne zbytočné zmieňovať. Je to naposledy, čo sa dostali do parlamentu – ak budú pokračovať v rétorike, ako doteraz.Veľa zdaru, Česko.