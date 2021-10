Marek Vácha

Situace v České republice v roce 2021 připomíná orientální despocie středověku. Nečekal bych, že se toho v České republice v roce 2021 dožiji. Současnost připomíná dění v bývalém Sovětském svazu a v současné Severní Koreji, kdy pokud se vládce neobjeví týden na veřejnosti, hned vznikají otázky, zda ještě žije, a pokud již ne, že pravděpodobně probíhá boj o moc, kdo přijde po něm. Bolševici na to byli experti.Nevíme, zda prezident České republiky ještě žije, zda je při vědomí, zda je schopen komunikovat, zda rozeznává tváře, zda je schopen udržet v ruce pero a podepsat se, zda je schopen někoho pověřit k sestavení vlády. Možná ano. Možná ne. Zajímá mě to. Zajímá mě to jako občana, který šel k volbám, volil jsem a není mi proto jedno, kdo bude sestavením kabinetu pověřen. Zajímá mě proto, zda prezident je kompetentní. Není v tom žádný voyeurismus. Nezajímá mě prezidentova přesná diagnóza s biochemickými podrobnostmi, nezajímá mě, co svačí, to je soukromou věcí jeho a jeho rodiny – z pohledu lékařů se jedná o sedmdesáti sedmiletého vážně nemocného pacienta, toho času na jednotce intenzivní péče, pacienta, který možná umírá, ale který je podle oficiálních zpráv jen lehce unavený, lehce dehydratovaný a jinak vlastně v pořádku.Zajímá mě, zda je prezident ČR kompetentní k výkonu své práce. Když jsme u toho, zajímá mě to u každého řidiče autobusu, zejména pokud nastoupím. Po volbách jsme dnes obrazně my všichni na káře České republiky a logicky nás zajímá, zda je řidič kompetentní, a zda třeba není pod vlivem.Prezidentův mluvčí vyzývá k soucitu a k modlitbám. To je jistě hezké od něho slyšet. Od roku 2013 jsou ovšem jeho prohlášení jedno vedle druhého nekončící řekou drzostí, výsměchů, lží, šťouchanců, cynismů, jízlivostí, povýšeností, urážek, impertinencí - a nyní bude vyzývat k soucitu? K modlitbě? Kancléř Mynář mluví o hyenismu – no zrovna on je ten pravý. Čas, aby hradní parta si sbalila svých pět švestek a klidila se.Najednou všichni z hradu přesně ví, co je neetické. Že se nezajímali dřív.