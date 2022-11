Petr Kukal

Smysl tohohle příspěvku je celý obsažen v jeho názvu. Je to podobné jako u karetní hry „Větší bere“, kde název obsahuje veškerá pravidla. Ani Vy od něj víc nečekejte. Pro ty, kdo mají pocit, že každá proklamace si zaslouží alespoň elementární zdůvodnění, pár vět níže. Děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity odmítá aktuální podobu stávky za klima, která probíhá v instituci, již řídí. S přespáváním studentů na fakultě vyjádřil nesouhlas.Studenti se (pod vedením etablovaného levicového aktivisty) chovají jako skutečná okupační moc, jak ji známe z jiných historických souvislostí. Předkládají ultimáta, chovají se arogantně, manipulují veřejným míněním. Projevují jen minimální ochotu k dohodě. Na kompromisní návrhy děkana nepřistupují.Klíčový bod sporu – přespávání na fakultě – není než reziduem středoškolského původu hnutí UZK. Požadavky a sebevědomí stávkujících jsou vysokoškolské, mentalita a používané prostředky středoškolské. Spíš nižší gymnázium.Studenti údajně protestují proti vládě, vymezují se ovšem proti vedení fakulty. Smysl by dávalo okupovat Strakovu akademii, kde by si s nimi ovšem poradili za pět minut.S vědomím podpory části veřejnosti zradikalizované médii typu V2lajka proto svévolně využívají budov veřejných vysokých škol placených z veřejných rozpočtů. Teplo, světlo, vodu a veškerou spotřebovanou energii stávkujícím platím já. A vy.Studenti naopak neplatí nic. Ani své studium ne. Systém je nastaven tak, že i absolventi nejlukrativnějších oborů (lékaři, technici, jaderní fyzici) mohu svoje bezplatně nabyté vzdělání okamžitě po promoci zdarma vyvézt do zahraničí a tam transformovat v osobní ekonomický profit. Umožňuje jim to politický systém v naší zemi.Právě jeho destrukce je ovšem přiznaným cílem okupantů. Stávka za klima je z velké části stávkou za svržení kapitalismu, jak hlásají transparenty na řadě zapojených univerzit. Odhlédneme-li od toho, že slovo kapitalismus na sebe nabalilo tolik významů, že už neoznačuje nic uchopitelného, je to přesně ten systém, který jim financuje nejen vzdělání, ale i tuhle stávku.Děkan prof. Balík je terčem mediálního lynče a lynče na sociálních sítích, podobně jako všichni, kdo se odváží s woke left studenty vyjádřit nesouhlas. Nechtějte vidět, co mi chodí na messenger. Co o sobě musím napříč kyberprostorem číst.Moje podpora na Blozích Aktuálně prof. Balíkovi samozřejmě nijak nepomůže. Kdo čte redakční komentáře, navíc chápe, že jsem tady v podstatě na nepřátelském území; nehledě už vůbec na mou nulovou autoritu či vliv. Vlastně to dělám víc kvůli sobě než kvůli němu. Abych se nestyděl, že jsem alespoň to málo, co jsem mohl udělat, neudělal.