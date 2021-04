Radkin Honzák

Mnohoobročnictví z nouze vzniká, když už všichni rozumní vědí, že s fízlem, který si hraje na Führera rozhodujícím i o distribuci hajzlpapíru, není dobré být v partě. Tak tu vzniká několik „ministrů pro všechno“. Až padne Arenberger, vezme to Schillerová, má k tomu kousek. Za Václava Krásu, který se ochotně vyjadčuje k něčemu, o čemž nic neví, se nesporně najde dostatek zástupců za ty peníze, které bere. Docentka Hamáčková z Olomouce bude dále pokračovat – navzdory svým vyjádřením – ve funkci vedoucí a vysvětlovat studentům, že „kam vítr, tam plášť“, je pravda, jíž se nesluší podceňovat. Jen by bylo zajímavé vědět, zda to byly peníze nebo jen nedostatek intelektu, co ji vedlo k militantnímu prohlášení vyslanému směrem k pořadu INFILTRACE.Nejsou lidi, bylo oblíbené rčení komunistů, když jejich centrální plánování selhávalo a začal se projevovat nedostatek v některém odvětví. Pak náhle tam „nebyli lidi“.Netušil jsem a do jisté míry obdivuju, kolik chytrých už se najde mezi mocichtivými, že už se nebudou cpát nahoru, kde už je jasně vykreslená cesta pádu a kolik na opačném konci intelektového spektra mezi těmi, kteří se projevují na sociálních sítích. Když to spočtete, těch chytrých je mnohem méně a mnohem více je těch, jejichž produkce jede na prodlouženou míchu.Co jste nám zvolili, to teď máme. Senátoři se zastávají evidentních podvodníků – že by v tom kšeftě jeli také? Co čekají na podzim poslanci ANO hlasující pro naprosté pitomosti? Jejich politická kvalifikace se rovná nule, jejich touha po prebendách je ale nesmírná – viz první ministr zdravotnictví, který nekončí v souladu se svými „úspěchy“. Ale, děvčata a chlapci, po volbách budou karty rozdány jinak! Dokonce některé „profesury“ mohou být zpochybněny a odebrány, to už jsme zažili...Legitimní je otázka: kam se rozplynuly 2 miliardy z EU směrovaní na psychiatrickou reformu, z níž není nic vidět? (Jasně, může za to covid!)