Tereza Šefrnová

Není to stávka za lepší podmínky. Tohle je faktický konec. Končí éra živého herce, scénáristy, a mnoho dalších povolání profesionálů, kteří jsou jako vy. Jsou z masa a kostí. Mají emoce. Jsou to lidé. V květnu 2023 začala stávka scénáristů - odkaz například ZDE . Ve stávce je od 2. 5. 11.500 scénáristů v odborovém sdružení vystupujícím pod zkratkou WGA. Co chtějí? Stručně a česky řečeno - tantiémy. Procenta z výdělku, která mají být jednou ze součástí honoráře, chcete-li to ještě jednodušeji.S příchodem streamovacích společností jako je například Netflix nebo Disney + přišla i nová pravidla spolupráce se scénáristy. Zatímco do té doby byly sledovanost a následné výdělky daného projektu více méně odvoditelné na základě dat, a tím docházelo i k náležitému vyplácení tantiémů ( = podílu na úspěchu projektu), dnes už tomu tak u těchto platforem není. Sledovanost, úspěšnost a výdělky jednotlivých projektů jsou neveřejné, a tím pádem plně v rukou vedení daných společností. Podle rozhořčených svědectví scénáristů sice stále dochází k vyplácení tantiémů, ale jsou i u vysloveně úspěšných projektů hodnoceny často v pouhých jednotkách dolarů.Druhý zásadní problém je změna obchodního modelu těchto společností. Namísto vytvoření úspěšného seriálového projektu, který míval zpravidla 22 epizod, býval uzavírán smluvně minimálně na dobu tří let, a byl vysílán exkluzivně pod jednou značkou dané televizní společnosti, dnes je obvyklé vytvářet projekt na 8 epizod, bez nároku na pokračování. Takovýto projekt pak daná společnost přeprodává ostatním streamovacím společnostem a tím generuje další zisk. Scénáristé, ale i jiné profese, tak musí pracovat na vícero různých projektech. Jinak by se neuživili. Nemluvíme zde o absurdních honorářích a představě, že by už nemohli lítat vlastním letadlem na chatu u moře. Hovoříme o lidech, kteří píší vaše oblíbené seriály a v mezičasech jezdí jako taxikáři proto, aby si mohli udržet zdravotní pojištění, zatímco jejich tvorba pravděpodobně generuje zisk v hodnotě milionů dolarů.Takto zjednodušeně vysvětleno snad jasně ukazuje každému, že zkrátka došlo k velmi zásadnímu rozevření pověstných nůžek, kdy na jedné straně stojí zástupci filmových studií a streamovacích platforem spojených ve svaz producentů pod zkratkou AMPTP, kteří zkrátka rýžují zlato, a na druhé straně ti, kteří jim daný obří zisk pomohli vytvořit, scénáristé a nyní i herci. Odkaz ZDE . Ke stávce scénáristů se přidalo 160.000 herců, které odborově (SAG-AFTRA) už dlouhodobě vede Fran Drescher, významná osobnost, herečka celému světu známá jako chůva (Seriál Chůva k pohledání, 1993). Herci se ke stávce scénáristů připojili z obdobných důvodů. Jeden klíčový moment je tu ale navíc. Dostali nabídku na spolupráci se studii ve formě, která nemá obdoby.Opět velmi stručně řečeno, hercům se nabízí jednorázové natáčení pro vytvoření jejich digitální podoby. Za toto natáčení bude běžný nízký jednorázový honorář okolo stovek dolarů. Tuto digitální podobu bude moci dané studio využívat na neomezený a nedefinovaný počet projektů.Pokud tomu není rozumět, řeknu to ještě jednodušeji: Je to asi takové, jako byste požádali například Ondřeje Vetchého, aby se vám za 10.000 KČ zcela prodal. Tedy nahrál svůj digitální obraz pro další neomezené využívání, o kterém si budete rozhodovat jen vy jako vlastník studia. Žádného dalšího souhlasu už nebude potřeba. A také už herec nemusí vůbec přijít do práce. Dílo bude vznikat bez jeho vědomí a dalšího přičinění. Není tedy potřeba zaplatit další honorář. Jednorázově zkrátka věnuje jeho unikátní podobu. Herectví za něj odvede umělá inteligence. On jí jen trochu pomůže.A vy jako studio, byste si pak vytvořili každý rok nový seriál a film s Ondřejem Vetchým, ale taky reklamu třeba na lichvářskou půjčku, se kterou by v životě morálně nemohl souhlasit, necháte ho hrát v předvolebním spotu za nějakou absurdní totalitářskou stranu nebo klidně necháte jeho digitální podobu vytvářet pornografii. Už rozumíte tomu, co chtějí? To není vágní hrozba budoucnosti. Děje se to právě teď. Dnes.