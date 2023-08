Vladimír Pícha

Představte si, že máte dům, který si vaši předci v minulosti postavili za 150 tisíc korun. Zdědili jste je spolu s dalšími příbuznými, zvelebovali jste jej, zvyšovala se jeho tržní hodnota. Pak začne nějaký realitní šmejd obcházet vaše spoluvlastníky s výhodnou nabídkou desetinásobku původní hodnoty. Co na tom, že reálná hodnota je daleko vyšší. Co na tom, že v tom domě bydlíte. Prostě je přesvědčí, že svůj podíl prodají. A v podobné situaci jsou tisíce vlastníků zemědělských podniků, které obcházejí podobní šmejdi, a za desetinásobek jejich podílu na základním majetku si je kupují. Vezměme si modelový příklad. Zemědělský podnik má 300 podílníků se základním vkladem 100000 korun. Základní majetek tedy činí 30 milionů korun. Ovšem podniku se daří, pravidelně investuje do budov, techniky, půdy a hodnota majetku roste. Například podnik investoval do základního výrobního prostředku, tedy půdy, a přímo ve vlastnictví má 300 hektarů půdy, dalších 1700 hektarů patří podílníkům. Jen v půdě tedy vlastní majetek v ceně 90 milionů. Postavil nové stáje, vybavil se moderní technikou a skutečná cena činí třeba 600 milionů korun. To jsou dva miliony korun podílu na majetku.A pak přijde šmejd za podílníkem, který nečetl jedinou výroční zprávu, nemá přehled o vývoji a jen ví, že jeho podíl na základním majetku je 100 tisíc korun. A nabídne mu desetinásobek, tedy milion korun, tedy polovinu reálné hodnoty majetkového podílu. Nejenže napálí tohoto podílníka. V okamžiku, kdy získá více než polovinu majetku za zlomek ceny, začne uplatňovat svůj vliv a znehodnotí podíly zbývajících majitelů.