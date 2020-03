Jan Hnízdil

Nejhorší je smrt z vyplašeníV Číně vzrostl počet případů nákazy koronavirem o 427, infikovaných je 79 251 lidí. Dalších 47 pacientů nemoci COVID-19 podlehlo, celkově si choroba v Číně vyžádala 2835 obětí. Nárůst případů hlásí Jižní Korea, kde onemocnělo dalších 813 lidí a počet případů tam přesáhl tři tisíce. V Itálii nemoc zabila už 29 lidí, Spojené státy a Británie zaznamenaly první oběť, v Íránu v důsledku nemoci zemřelo dalších devět lidí. Bílý dům kvůli šíření infekce odřekl setkání Donalda Trumpa s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem, Francie ruší velké veřejné akce. První tři infikované má Česko. Státní zdravotní ústav každou minutu vyřizuje dotaz znepokojených občanů. Česká zemědělská univerzita a ČVUT pozastavily výuku. Vláda zvažuje vyhlášení výjimečného stavu. Přijímána jsou rozsáhlá preventivní opatření. Plná paradoxů...Rozhlas, tisk a televize minutu po minutě informují o přibývajících pacientech, dalších úmrtích. Na okraji zájmu zůstává, že v případe úmrtí se většinou jednalo o staré lidi, jejichž organizmus byl oslabený jinou základní nemocí.Turisté vracející se z nejvíce postižené Číny se mají podrobit dvoutýdenní karanténě. Poradce prezidenta a člen prezidentské mise Martin Nejedlý byl bezprostředně po návratu z Číny zastižen v restauraci.Vláda rozhodla, že víkendový světový pohár v biatlonu v Novém Městě se uskuteční bez diváků. Biatlonisté a jejich doprovodné týmy se přitom přesouvají z postižených oblastí Itálie. Hokejová extraliga, která se koná v uzavřených a pro šíření viru rizikovějších podmínkách, bez omezení pokračuje.Média chrlí infomace o tom, že lidé vykupují základní potraviny, roušky došly, Státní fond rezerv má potraviny na 1,3 dne. Panika se stupňuje. Obratem následují naléhavé výzvy ministra zdravotnictví, hlavního hygienika a premiéra, aby lidé nepodléhali panice.Nejčastější globální příčiny úmrtí jsou léta známé, doba přežití se navzdory moderním technologiím zkracuje. Podílí se na tom nejen virová onemocnění, ale především chudoba, nedostatek základních potravin, omezování sociálních dávek. Podle BBC News tak v roce 2017 zemřelo okolo 56 milionů lidí, což je o 10 milionů více, než v roce 1990. Na prvním místě v příčinách úmrtí figurují onemocnění srdce (zabíjí každého třetího člověka), na druhém místě rakovina (zabíjí každého šestého člověka), následují cévní mozkové příhody. V top desítce se drží průjem, který v roce 2017 zabil 1,6 milionu lidí.Bojíme s neznámého. Nikdo dnes nedokáže zodpovědně posoudit, nakolik je nákaza virem Covid - 19 nebezpečná. Preventivní opatření jsou nezbytná. Občané by o nich měli být informování s maximální citlivostí, uvážlivostí, profesionalitou. Tak, aby nedošlo k panice. Vystrašení lidé ztrácejí sebekontrolu, jsou snadno manipulovatelní. Hrozba epidemií by mohla být zneužita k odvedení pozornosti od stávajících problémů politické reprezentace, k omezení občanských práv a svobod. Stres, který média a rozporuplná vystoupení politiků vyvolávají, oslabuje imunitní systém. Lidé jsou o to náchylnější k infekci. Panice by pak mohlo ve výsledku podlehnout víc lidí, než koronaviru. Nejhorší je smrt z vyplašení.