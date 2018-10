Jan Lipold

Protože státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily, nastává příhodná chvíle připomenout vztah Tomáše Garrigua Masaryka k alkoholu. Byl veskrze záporný. Své abstinentní krédo formuloval Masaryk v obsáhlém essayi. Vyšel v roce 1912 v Knihovně Středy, tiskem A. Reise, Praha-Vyšehrad 35.Pojďme posoudit, jak myšlenky budoucího presidenta Osvoboditele promlouvají k dnešku. Hlasitě.V úvodu statě professor bilancuje neutěšenou situaci. Předpoklady alkoholové náruživosti vidí mimo jiné v tom, žeTechnika jako předpoklad alkoholismu? Pozoruhodné, visionářské.Jako muž světového politického rozhledu se Masaryk zabývá také národními predispozicemi a dochází k zajímavým závěrům:Rovněž zpochybňuje nutriční hodnotu alkoholických nápojů, snad – ale jen trochu! – s výjimkou piva.Teprve ve výše zmíněném kontextu dobře chápeme, proč Vasil Biľak o sedmdesát let později v rozhovoru pro Der Spiegel prohlásil, že „pivo je pro nás jako chleba“. Nešlo pouze o přitakání socialistickému způsobu života, ale především o pokus o definitivní slovo v polemice s buržoasním asketou TGM.V další části své ethiky a alkoholismu se Masaryk zabývá důsledky konsumace na psychiku. Jde opět o sadu znamenitě aktuelních postřehů:Bujení alkoholismu je Masarykovi nejen nebezpečím pro duševní a fysický vývoj jedinců, ale skrze to – a především – také hrozbou pro positivní vývoj lidstva. K tomu se filosof dostává v další části své práce.Zdůrazněme: náročný autor ponežádá nic menšího než. A toho lze dosáhnout jen ve střízlivém stavu, dovozuje.Znovu a znovu se projevuje jako bystrý pozorovatel všedního dne:Masaryk správně upozorňuje na nešvar, se kterým bychom se neměli smířit: Intelligent jde po práci „odpočívat“ do hospody místo toho, aby v rodinném kruhu makal na vyšším duševním stavu. To není žádné moralisování, prosím:Na straně 25 si podtrháváme tuto pasáž a zejména slova „alkoholismus prýští z nespokojenosti s celým obsahem individuelního a společenského života“. Jak současné!Alkohol, výstižně podotýká Masaryk, je nejen překážkou skutečného (totiž humánního) pokroku a pozdvihnutí ducha, ale dokonce reprezentuje přímo jejich opak.jest podle něj úmysl od prvopočátku vadný jako spojkové ložisko, ať už se mechanikou stává plná sklenice, anebo si náruživci zvolí nějaké jiné šidítko.Ale, a to jedna z nejcennějších pasáží essaye, Masaryk rozumně nehodnotí věci černobíle a připomíná, že abstinent ještě nemusí automaticky být lepším člověkem. I když jeho zamilovaný. Chlastat první ligu je blbost.TGM posuzuje alkoholickou otázku pohledem sub specie aeternitatis. Nekompromisně završuje:A proto čtěme Masaryka: Budoucnost patří střízlivým!