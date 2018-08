Rodina je na vymření díky manželství gayů a leseb ... Marně jsem přemítal o tom, čím sňatky gayů a leseb ohrožují tradiční rodinu. Rodina je přece daleko spíš ohrožena jinými věcmi: špatné podmínky společného bydlení, chybějící ochota přizpůsobit se, jiné zájmy, přepracovanost, nevěra a podobně. Co udělá s běžnou rodinou to, že se někde daleko vezmou dvě ženy či dva muži? Vlastně jde obvykle leda o zprávičku v novinách a jinak nic. Co s tím má život ostatních společného. Každý si přece žije svůj osud a do osudu ostatních mu nic není potud, pokud ti mu jeho život nechávají na pokoji. Nakonec jsem na to připadl.Představme si běžnou rodinu s tím, že v jejím okolí se vyskytne nádherná mladá žena; žena takto blízká například v roli služebné či au pair je pak pro tuto rodinu skutečnou hrozbou v tom, že pán domu se do ní zamiluje a dopustí se tak nevěry. Avšak pro genderovou korektnost si připomeňme například Lady Chatterley a její milostnou pletku. Takových příběhů vylíčily romány či filmy mnoho. Zdá se, že je tomu přesně tak i zde.Pro osoby s přímou sexualitou není tak sňatek gayů či leseb naprosto žádnou hrozbou a klidně ho tolerují kolem sebe. Pro gaye či lesby žijící v tradičním manželství je ovšem takové prolomení zavedeného úzu strašnou ranou. Tolik roků přemáhali svou přirozenost tím, že se nutili žít v celibátu či s osobou opačného pohlaví. Předstírání se jim zarylo pod kůži a najednou se jim všechno zhroutí: ukáže se, že to bylo úplně zbytečné. Dokonce pro ně může být ta či ona come out osoba osobním pokušením. Vyrukují tudíž s veškerou zbrojí a brojí proti těm, kdo si takovou oběť sebe sama odpustili.Obava ze sňatků gayů a leseb tudíž může být vyhrocená jen u gayů a leseb skrývajících své sexuální zaměření, případně snad ještě u těch, kdo se jimi nechají například z náboženských důvodů strhnout. Výhrady k takovému manželství mohou mít lidé v normálním manželství jen těžko.