Jiří Chýla

Ústav experimentální medicíny AV ČR, Bioinova a Bunečná terapie

Klinické hodnocení „Bezpečnost a účinnost autologních mesenchymálních buněk kostní dřeně v léčbě amyotrofické laterální sklerózy“

Dobrá zpráva na závěr

V rámci předvolebního boje o senátorské křeslo v obvodu Prahy 4 nám profesorka Syková vypráví pohádku o tom, jak jí bývalý předseda Akademie věd „vrazil dýku do zad“, která se na světelné roky míjí se skutečností. Cílem tohoto textu je vysvětlit v čem a zároveň ukázat, že jejím odchodem z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR (ÚEM) se výzkum potenciálu kmenových buněk pro léčbu amyotrofickou laterální sklerózy (ALS) nezastavil, ba naopak, má velmi dobrou perspektivu. Na úvod uvádím, že jsem byl od března 2009 do března 2017, tedy v době kdy byl předsedou Akademie věd ČR Jiří Drahoš, členem Akademické rady Akademie věd ČR a že jsem jeho rozhodnutí odvolat Evu Sykovou z funkce ředitelky ÚEM jednoznačně podpořil.Texty a rozhovory profesorky Sykové zde zde a naposledy na volebním portálu idnes jsou v poslední době plné emotivních obvinění na adresu Jiřího Drahoše. Nebudu je vyvracet, ale uvedu základní fakta o legislativních a organizačních podmínkách aplikace u nás neregistrovaných léčivých přípravků, popíši, co se skutečně událo v případě podávání kmenových buněk pacientům trpícím ALS a kdo jakou roli v tomto smutném příběhu hrál. Čtenář si pak udělá závěr sám. K tvrzením Sykové mám jediný komentář, který se netýká záležitosti kmenových buněk. Na otázku idnes „Proč jste tedy musela skončit?“ odpovědělaPaní profesorka nebyla nikdy předsedkyní Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, ale její místopředsedkyní, předsedou byl tehdejší vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek. Nevím, zda chtěla, „aby vzniklo ministerstvo pro vědu“, ani to nikoho ve vedení Akademie nezajímalo, ale vím jistě, že zřízení tohoto ministerstva podporovala i Akademie věd. Osobně jsem se jako jeden z přestavitelů Akademie věd podílel na přípravě nového zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků, který měl nahradit současný zákon 130/2002 Sb. a který jako jednu z hlavních organizačních změn zřízení tohoto ministerstva obsahoval. Tento zákon doputoval v létě loňského roku až do vlády, ale ta ho již nestačila projednat.Nyní pár slov o osobnosti profesorky Sykové. Ta je mnohavrstvá, vědkyně, manažerka, politička, veřejná činitelka. Společným znakem ve všech těchto oblastech je silný pocit vlastní důležitosti. To není v principu nic špatného, jen je třeba, aby tato vlast-nost neblokovala schopnost včasné sebereflexe. Profesorka Syková je skvělou věd-kyní a dovede to také sama zdůraznit a má bezpochyby velkou zásluhu na výzkumu léčivého potenciálu kmenových buněk v ÚEM obecně i v konkrétním případě dosud neléčitelného onemocnění ALS. V jistě dobře míněné snaze dokázat dosud nemožné, tj. že výsledky výzkumu jejího týmu lze přetavit do léčby této strašné choroby, však překročila hranici, za níž odpovědná vědkyně-ředitelka nesmi zajít. O tom dále.Podávání léčivých přípravků je u nás regulováno zákonem 378/2007 Sb. o léčivech. V případě u nás neregistrovaných léčiv jsou dvě možnosti. V § 51-55 jsou popsány podmínky, za nichž může probíhat klinické hodnocení „hu-máních léčivých přípravků“. Pro zařazení pacienta do klinického hodnocení je v § 52 odstavci (3) vyžadován jeho informovaný souhlas s podmínkami zkoušky:a v § 55 je zadavateli hodnocení uložena povinnostPodávání u nás neregistrovaných léčiv mimo klinické hodnocení se týká § 8: Používání léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, odstavec (3):V § 8 je dále stanoveno, že. V tomto případě není stanovena podmínka, že poskytnutí u nás neregistrovaného léčivého přípravku musí být bezplatné, neboť z dikce ustanovení vyplývá, že jde o léčivý přípravek, jehož účinnost již byla tím či oním způsobem ověřena. „Dostatečně odůvodnění vědeckými poznatky“ u nás neregistrovaného přípravku je postaveno na roveň registraci v jiném státě nebo„ složení nebo obdobným terapeutickým vlastnos-tem“ u nás již registrovaných léčivých přípravků.Je ovšem zjevné, že za takový přípravek nemůže být považován přípravek, jehož účinnost je teprve testována v rámci probíhajícího klinického hodnocení. Nelze tedy jeden přípravek podávat současně v rámci klinického hodnocení podle § 51-55 a mimo něj podle § 8. V případě podávání kmenových buněk pacientům s ALS byly využity obě, vzájemně neslučitelné možnosti, já se v tomto textu soustředím na klinické hodnocení.V roce 2008 založil ÚEM spolu s dalšími subjekty za účelem využití výsledků výzkumu léčivého potenciálu kmenových buněk společnost Bioinova, s. r. o., v níž měl ÚEM až do ledna 2015 většinový a i později největší podíl. V roce 2012 začal aktivně fungovat také spolek Buněčná terapie, z. s.,Předsedkyní tohoto spolku byla až do jeho likvidace na konci roku 2016 profesorka Syková. Personální propojení těchto tří sub-jektů, ÚEM, Bioinovy a Buněčné terapie v osobě profesorky Sykové je klíčové pro pochopení její role v celé kauze a bylo ještě zesíleno skutečností, že docent Chvátal, její dlouholetý zástupce jako ředitelky ÚEM, byl současně také předsedou dozorčích rad Bioinovy a Buněčné terapie.22. 3. 2011 podala Fakultní nemocnice Motol, zastoupená Bioinovou, žádost o povolení klinického hodnocení přípravku AMSC-ALS-001. Rok trvalo, než Bioinova doplnila všechny potřebné údaje a tak teprve 29. 3. 2012 vydal Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) Rozhodnutí o povolení provedeni tohoto klinického hodnocení. Tomu předcházelo souhlasné stanovisko Etické komise FN Motol ze dne 11. 1. 2012, vydané na základě posouzení podkladových materiálů předložených zadavatelem klinické studie, společností Bioinova. Na základě tohoto rozhodnutí SÚKL uzavřela 24. 6. 2012 FN Motol se společností Bioinova, v níž• byla místem hodnocení určena Neurologická klinika FN Motol,• byl termín hodnocení stanoven na dobu od 1. 3. 2012 do 31. 12. 2016,• byl hlavním zkoušejícím jmenován zaměstnanec FN Motol doc. Martin Bojar,• bylo stanoveno, že do studie bude zkoušejícím zařazeno nejvýše 30 subjektů hodnocení• se zadavatel, tj. Bioinova, v souladu s ustanovením zákona 378/2007 Sb., zavázal vyrábět a řešitelskému týmu a zkoušejícímu zdarma dodávat zkoušený léčivý přípravek a hradit veškeré náklady spojené s odběrem kostní dřeně a vi-rologickým vyšetřením subjektů před odběrem.Materiály k této klinické zkoušce obsahují podrobnou a objektivní informaci o stavu znalostí o potenciálních účincích aplikace kmenových buněk, například v dokumentuje uvedeno:a dále je konkretizována finanční stránka účasti v klinické zkoušky, opět v souladu se zákonem:Reportáže ČT v prosinci 2015 a především květnu 2016 nicméně přinesly přesvědčivá svědectví několika pacientů, že jejich zařazení do klinického hodnocení bylo podmiňováno „příspěvkem na výzkum“ ve výši 150 000 Kč, poskytnutým spolku Buněčná terapie, který takto získané prostředky poukazoval společnosti Bioinova.Vzhledem k závažnosti zmíněných svědectví proto tehdejší předseda Akademie věd Jiří Drahoš odvolat 31. 5. 2016 profesorku Sykovou z funkce ředitelky ÚEM a současně požádal Radu ÚEM o vyslovení souhlasu s tímto rozhodnutím. Tento souhlas je podle zákona 341/2005 Sb. pro platnost odvolání nezbytný. Dříve než Rada ÚEM žádost Jiřího Drahoše projednala, profesorka Syková na funkci ředitelky rezignovala.O tom, že někteří pacienti zařazení do klinické studie, byli nuceni „přispívat na výzkum“ ve formě daru spolku Buněčná terapie, který prostředky poukazoval Bioinově na kultivaci kmenových buněk, svědčí vyjádření hlavního zkoušejícího Martina Bojarova i slova samotné profesorky Sykové. Martin Bojar v rozhovoru s Martinem Rychlíkem v LN 23. 7. 2016 upřímně přiznalVe výše citovaném článku profesorka Syková říkáOtázka: Ale nějaké finanční prostředky přece byly od některých pacientů získávány, ne?Tvrzení, že nevyléčitelně nemocní pacienti zařazení do klinického hodnocení, kteří byli informováni, že, pocítí nutkavou touhu poskytnout 150 tisíc „na výzkum“, přesto, že tyto prostředky jistě potřebovali pro nákladnou péči o sebe samé, je absurdní a jen ilustruje to, co jsem nazval ztrátou sebereflexe.Stejně tak slovaEva Syková nebyla „vědeckým garantem“ klinického hodnocení (taková funkce v rozhodnutí SÚKL či smlouvě mezi Bioinovou a FN Motol ani neexistovala), ale ředitelkou ÚEM a z této pozice statutární zástupkyní většinového podílníka Bioinovy. Ano,, ale za to, že Bioinova zjevně neměla zajištěno financování kultivace kmenových buněk pro osoby zařazené do klinického hodnocení,. Připomínám, že jednatelem Bioinovy byl po celou dobu klinického hodnocení jí podřízený pracovník ÚEM. Toto manažerské selhání bylo hlavní příčinou, proč Jiří Drahoš profesorku Sykovou odvolal z funkce ředitelky ÚEM.V této souvislosti je zajímavé, že na webové stránce Etické komise FN Motol je seznam dokumentů, které mají být přiloženy k žádosti o schválení klinického hodnocení Etickou komisí FN Motol. Mezi nimi je také. Právě tento dokument měl obsahovat informaci, z jakých zdrojů budou prostředky potřebné k přípravě kmenových buněk zajištěny. Žádný takový dokument však nebyl Etické komisi FN Motol Bioinovou předložen a Etická komise ho zjevně nevyžadovala, proč není jasné. Kdyby tak učinila, možná, že by kauza vůbec nevznikla. Podle sdělení současného jednatele Bioinovy, žádný takový dokument neexistuje v archivu Bioinovy a zřejmě ani nikdy neexistoval.Na celém případu je pro mne nejnepochopitelnější skutečnost, že objem prostředků, které se profesorka Syková snažila prostřednictvím Buněčné terapie od pacientů s ALS zařazených do klinického hodnocení získat, byl zřejmě poměrně malý, odha-doval bych pár set tisíc. Takovou částku neměl být problém pro tak veřejně známou osobnost, jakou je, sehnat nejen od různých filantropů, ale třeba i veřejnou sbírkou, na níž by lidé jistě rádi přispěli. O nic takového se ovšem nepokusila.Personální propojení ÚEM, společnosti Bioinova a spolku Buněčná terapie způsobilo, že vážné finanční problémy vzniklé v rámci klinické studie nebyly včas řešeny. Aby ani v budoucnu podobné problémy nevznikly a ÚEM nebyl zatěžován finančními problémy společnosti Bioinova, ukončil ÚEM ke dni 5. října 2016 své zastoupení ve společnosti Bioinova a svůj podíl ve výši 42,71 % prodal společnosti FINEP Innovation, a. s. To však neznamená, že ÚEM zcela přetrhal svazky s Bioinovou či, že Bioinova přestala pracovat na zkoumání léčebného potenciálu kmenových buněk, ba právě naopak. Bioinova stále sídlí v prostorách ÚEM, které jsou jí na základě standardních smluv pronajímány a i po vědecké stránce ÚEM s Bioinovou i nadále spolupracuje. Na webové stránce Bioinovy je mimo jiné informace o nedávné publikaci která obsahuje hodnocení výsledků výše zmíněné klinické studie, jejímiž autory jsou pracovníci ÚEM, Bioinovy, II. lékařské fakulty UK a FN Motol, včetně Evy Sykové, která je uvedena jako korespondující autor a Martina Bojara. Obsah tohoto článku je shrnut v jeho závěru slovyJsem přesvědčen, že pokud se Bioinova dohodne s FN Motol, či jiným lékařským zařízením,, na další a rozsáhlejší klinické studii a zajistí její financování v souladu se zákonem, jejich žádost SÚKL jistě schválí.A na úplný závěr ještě jedna poznámka. ALS je strašná choroba, ale někdy je příroda milosrdnější a člověk s ní prožije plný život. 14. března tohoto roku zemřel ve věku 76 let geniální britský teoretický fyzik Stephen Hawking, jemuž byla ALS diagnostiková-na na počátku studií v Cambridge ve věku pouhých 21 let. Jeho odchodem jsme ztratili člověka, který snad nejvíce ze všech fyziků tohoto i minulého století dokázal oslovit širokou veřejnost o těch nejzákladnějších principech, jimiž se řídí příroda a k jejichž odhalení sám tak výrazně přispěl.Hawking překonal počáteční depresi vyvolanou pesimistickou předpovědí, že mu zbývají jen dva roky života a vrhl se do studie obecné teorie relativity a kosmologie. Vůle, s kterou překonával stále se zhoršující zdravotní stav s tím související komunikační schopnosti, byla neuvěřitelná. V roce 1985 dostal běhen návštěvy CERN životu nebezpečný zápal plic, který byl tak vážný, že vyžadoval tracheotomii, v jejímž důsledku ztratil hlas a byl nucen používat hlasový syntezátor. Jak ztrácel schopnost ovládat ruku, používal k jeho ovládání svaly ve tváři. Přes všechny tyto potíže Hawking zakusil v roce 2007 beztížný stav v letadle NASA a doslova do posledních dnů pracoval na problémech moderní kosmologie. Zanechal po sobě dvě manželky a tři děti. To všechno ilustruje jeho nezdolnou povahu. Snad vědomí tohoto příkladu dodá sílu i dnešním pacientům bojujícím s ALS.