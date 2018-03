Jiří David

Slovensko: Klasické Pyrrhovo vitězství....Možná by stačil jen tento "titulek" a je mi moc líto, že je pravdivý!Kdo jen trochu vnímal poslední dny na Slovensku, zvláště po včerejšku, mi asi dá za pravdu:Po odstoupení M.Maďariče (ministr kultury, který dle mnohých lidí okolo umění a kultury, byl za poslední léta tím nejlepším mužem na svém místě), slíbil odstoupit na nátlak široké veřejnosti (zatím však zůstává v uřadě!) ministr vnitra R.Kaliňak a včera 15.3. ze své funkce premiéra odstoupil i R.Fico, ale s ním bohužel i ministryně spravedlnosti ze strany Most-Híd Lucie Žitňanská, která byla stejně jako M.Maďarič, důležitou názorovou protistranou vůči lidem ze strany Smer. Jak tedy reálně vypadá dnešní politická situace na Slovensku, po všech úžasných pospolitých demonstracích?! A hlavně i po nedávném a v tu chvíli jasném vzkazu prezidenta A.Kisky a následném prohlášení předsedy vládní strany Most-Híd B.Bugara, který stejně jako prezident AK požadoval ještě před dvěma dny nové volby a měli tak reálnou možnost změnit politické pole na Slovensku, po kterém oprávněně volalo desetisíce lidi na tamních náměstích?! No docela dobře pro R.Fica, zůstává předsedou vládní strany SMER, na post nového premiéra si dosadil svou figurku se jménem Peter Pellegrini (mimochodem kdo nesledoval tiskovku nového premiéra, tak jen pro info, celou půlhodinu mluvil R.Fico a nový premiér nehlesl ani jedno podstatné slovo).Takže R.Fico bude dál šéfem Slovenské vlády, jen nebude mít pozici premiéra, přesto v pozadí nadále s evidentní rozhodovaci mocí, jen už a nebude tak snadno viditelným terčem protestů (mimochodem zadívejte se pozorněji do tváře zachmuřeného A.Kisky a rozesmátého šklebu R.Fica, při jeho demisy /foto dokladám, případně si pozorně vyslechněte i jejich slova a na konec žoviální poplacání R.Fica po rameni A.Kisky, když odcházel, je to až neuvěřitelné!). Na místa kompetetních odešlých ministrů (tím jistě nemíním R.Kaliňaka), se dosadí nezajimaví lidé a situace, která vypadala nadějně a taky byla pozitivně komentovaná nejen v některých relevantních mediích u nás, ale i na Západě, se bohužel vlastně nic nezmění. Paradoxně možná k horšímu!? Kdyby však, jak A.Kiska, tak i B.Bugar důsledně vytrvali na svých prohlášeních vůči politikům i veřejnosti(!), situace by sice jistě dospěla do nových předčasnýchch voleb, ale aktivní slovenská veřejnost, by nebyla takto hanebně pokořena! Za co nyni mají případné nové demonstrace bojovat?