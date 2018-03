Karel Hvížďala

Vraždy sedmadvacetiletého novináře, datového analytika z Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho snoubenky, archeoložky Martiny Kušnírové v obci Velká Mača nedaleko Bratislavy vyvolaly na Slovensku politickou krizi. Ti, co za tímto krutým činem stojí, musí být buď úplní hlupáci, nebo naopak ti, v jejichž zájmu bylo krizi vyvolat. Vraždy ale byly provedeny naprosto profesionálně přesně mířenými střelami do srdce a do hlavy, což pravděpodobně vylučuje, že šlo o amatéry. To byl důvod, proč se od začátku nejvíce hovořilo o možnosti, že do vraždy byla zapojena italská mafie Nadrangheta, která na Slovensku zřejmě podniká. Tuto variantu však vylučuje italský novinář a odborník na mafii Roberto Saviano, který o ní napsal několik knih a od té doby žije pod policejní ochranou. Ten v novinách La Republica napsal, že způsob provedení vraždy neodpovídá stylu práce Nadranghety: ta totiž nejraději pracuje neviditelně v pozadí, nerada na sebe upozorňuje, protože v takových zemích jako je právě Slovensko či Česko potřebuje prát peníze vydělané na prodeji drog.Slovenskou veřejnost současně znervózňuje neprofesionální přístup policie, která na ohledání místa činu nepřivolala soudního lékaře, proti čemuž v sobotu protestovala Slovenská společnost pro soudní lékařství. Podle Borise Ťažkého, předsedy této společnosti, nepřítomnost specialisty mohla ztížit určení času smrti a další okolnosti. A protože podle matky zavražděné její dcera nebrala telefon již ve čtvrtek 22. února, je možné, že k vraždě došlo právě tento den večer. Policie prý naopak pracuje s verzí, že k vraždě došlo v pátek, což taky vzbuzuje podezření.Ale hlavně, protože Slovensko není Mexiko ani Rusko, ti co tyto vraždy iniciovali, šlo-li o profesionály, museli vědět, jakou vřavu mezi novináři vyvolají a že souboj s jednotnou rozhořčenou novinářskou obcí žádný politik v naší civilizaci nemůže vyhrát. Vzpomeňme na tzv. Spiegel-aféru v Německu v roce 1962, kvůli které musel odstoupit ministr obrany Franz Josef Strauss i kancléř Konrad Adenauer, na Watergate s odhaleními Washington Post ve Spojených státech v roce 1972, kvůli kterým odstoupil prezident Richard Nixon a na odchod Helmuta Kohla z politiky kvůli financování černými penězi jeho strany CDU v roce 1998.Budeme-li spekulovat, můžeme si snad dovolit říci, že za vraždou těchto dvou mladých lidí nejspíš stojí ti, co chtějí na Slovensku, které je ekonomicky v dobré kondici, a díky euru je považováno v Evropské unii i v NATO za solidního partnera, změnu. Kdyby tomu tak skutečně bylo a nastalá situace by podpořila fašistickou pravici v nových volbách, znamenalo by to ohrožení nejen pro Slovensko, ale i pro nás a celou Evropskou unii.