Karel Hvížďala

"Bohužel měl Johan takovou povahu, že nemohl-li dělat, co chtěl, trpěl depresemi. Byl buď úplně nahoře, nebo úplně dole.... Na druhé straně zemřel v době, kdy byl velmi šťastný, zamiloval se v pozdním věku, ještě se jim podařilo přivést na svět holčičku, kterou si strašně přál. Zřejmě jeho organismus si nevěděl rady s tím kontrastem radosti z narození dítěte a rozčarování z českých reakcí na výhru knihovny na Letné. " To jsou slova architektky Evy Jiřičné, která byla jeho partnerkou prvních deset let v anglickém exilu a který zemřel v Praze 14.ledna 2009. Je samozřejmě ostuda, že Itálie a Anglie má na svém území víc realizovaných staveb od tohoto původně českého průkopníka poslední vlny organické architektury než Česká republika, kde stojí jen jedna vilka v Praze na Dobešce. Další projekty určené pro Česko se neuskutečnily. Poslední realizovaná stavba, postavená před sedmi lety, tedy až tři roky po smrti Jana Kaplického, stojí v Modeně. Jde o Ferrariho muzeum, které může někomu připomínat Rejnoka ležícího na zádech, ale přesto - podle vyjádření místního obyvatelstva - ústrojně zapadá do tohoto starobylého italského města. Stojí totiž v blízkosti centra, kterému vévodí katedrála z roku 1099 a kde byla univerzita založena již v roce 1175. Starosta Modeny tento návrh Jana Kaplického již v průběhu stavby označil za průlomový počin hlavně proto, že se mu podařilo zcela moderní projekt vkusně začlenit do velmi starého arcibiskupského města.Za zmínku stojí, že podobně jako uvažoval Jan Kaplický o návrhu muzea v Modeně, přemýšlel o návrhu Národní knihovny v Praze na Letné. V Modeně se inspiroval tvarem kapoty prvních závodních aut, při navrhování knihovny v Praze na Letné si vzpomněl že tam odjakživa stávala šapita cirkusů a z jejich tvaru vycházel. Podobně v Českých Budějovicích měl stát jeho Rejnok a u Konopiště Volavka.Podle posledních informací odborníků to s Kaplického realizacemi u nás nevypadá dobře. Koncertní sál by se dal v Českých Budějovicích postavit, kdyby někdo na něj dal peníze. Ale město předělává na koncertní síň nějakou budovu v centru, proto se zdá, že tento projekt vzdalo. O klubu Volavka jsme už od roku 2009 skoro nic neslyšeli. A co se týče knihovny, která měla stát na Letné a které se přezdívá blob, tak na ní teď pracuje architekt Jakub Cigler, což je syn skláře Václava Ciglera, který studoval u profesora Josefa Kaplického, Janova otce. Ale to, co vzniká, už by nebyla knihovna. Co by tam mělo být umístěno zatím nikdo neví.Podle Evy Jiřičné šlupka blobu byla samonosná, i když je hodně vysoká. Uvnitř nebyla žádná podpora ani žádný sloup. Takovou stavbu dnes umí spočítat ve světě pár statiků, které se dají spočítat na prstech a Eva Jiřičná neví, že by nějaký žil v Česku.