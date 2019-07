Karel Hvížďala

Protože už nikdo dnes přesně neví, kolik návrhů na novelu zákona o státním zastupitelství vůbec existuje, lze spekulovat o tom, že v jednu chvíli si někteří politici, kteří se hodlají zbavit dnešního nejvyššího státního zástupce a obou vrchních státních zástupců, rozhodli Sněmovnu zavalit co nejvíce návrhy, aby v připomínkovém řízení vznikl chaos, v kterém se nikdo nevyzná. Toho se dá využít k různým záludnostem, které budou pro laiky ukryty v detailech. V současné době existuje návrh projektu Rekonstrukce státu vypracovaný společně se spolkem Milion chvilek pro demokracii, návrh Ministerstva spravedlnosti, několik poslaneckých návrhů a návrh skupiny senátorů. Všichni autoři tvrdí, že návrhy směřují k tomu, aby byla posílena nezávislost státních zástupců, ale bohužel ani jeden z nich není systémový.Jaké záludnosti návrhy mohou skrývat lze ukázat na návrhu ministerstva spravedlnosti, který byl prý sepsán na základě požadavků GRECO, což je uskupení 48 evropských států a USA, které bedlivě sleduje boj s korupcí v jednotlivých státech, ale nesoustřeďují se jen na justici. Záběr jeho činnosti je mnohem širší: GRECO zkoumá korupci nejen ve státní správě, ale i v soukromém sektoru. Doporučení tohoto uskupení, které se týkalo České republiky, znělo: Posílit nezávislost nejvyššího státního zastupitelství. Konkrétně upozorňovalo na to, že by nejvyšší státní zástupce neměl být bezdůvodně odvolatelný.Na toto doporučení se odvolává i nová ministryně spravedlnosti, i když její návrhy směřují opačným směrem. Navrhuje nastavení funkčního období pro všechny, vznik výběrových komisí, v nichž by byli dva zástupci ministerstva a jeden soudce, kterého by vybíralo či doporučovalo ministerstvo, takže by právě ministerstvo mělo většinu. Dnes návrhy podávají šéfové státních zastupitelství.A podobně je tomu i s odvoláváním státních zástupců: dnes je možné odvolat státního zástupce jen kvůli závažnému porušení povinností a v novém návrhu je už použito jen sousloví porušení povinností. V současné době se dotyčný může odvolat ke správnímu soudu, podle nového návrhu by bylo možné rozhodnout o odvolání jednokolově. Z toho evidentně vyplývá, že snaha je opačná, než jakou paní ministryně deklaruje veřejnosti.To byl zřejmě důvod, proč Nejvyšší státní zástupce spolu se senátory v minulých dnech přišel s návrhem změny Ústavy, podle které by byla státní zastupitelství vyňata z kompetence výkonné moci. Za tuto variantu se postavil i předseda senátního ústavně právního výboru a dokonce i paní ministryně spravedlnosti veřejně sdělila, cituji, že by takovému kroku byla nápomocná.Již příští dny nejspíš ukáží, jestli to myslela ona a s ní spřízněné strany vážně, protože návrhy dostane Legislativní výbor vlády. V prvním čtení by se při urychleném řízení mohla novela dostat do Sněmovny již v září.