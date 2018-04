Kryštof Kozák

Rozhodnutí Donalda Trumpa vyslat na ochranu americko-mexické hranice armádu je dalším krokem, který má démonizovat migranty a ukázat Trumpovým voličům jeho rozhodnost v otázce obrany “národa”. Ilegálních přechodů hranice bylo však minulý rok nejméně za posledních 40 let. Trump využívá armádní kartu především proto, aby zatlačil na Kongres, který odmítá poskytnout desítky miliard na jeho vysněnou “krásnou zeď”. I když je Kongres ovládaný Republikány, tak řada z nich si naštěstí uvědomuje pošetilost Trumpovy grandiózní vize. Reálnou ostrahu hranice totiž mnohem spíše zajistí další členové pohraniční stráže, kterým velká a drahá zeď příliš nepomůže.Politicky však jde o důležitý tah - využití armády totiž jasně naznačí, že migranti jsou především hrozbou, se kterou je potřeba rázně “zatočit”. Trump se navíc může opřít o nedávné navýšení rozpočtu na armádu, která tak může získat novou misi, méně nebezpečnou a blíže k domovu. Militarizace hranice, která v kombinaci s opevněním směřuje k vytvoření nové Železné opony pro 21. století, je ale klasickým příkladem “pštrosí politiky”, kdy se reálné problémy konkrétních lidí řeší symbolickým strčením hlavy do písku, v tomto případě pak jednostranným opevněním hranice.Donalda Trumpa údajně přiměla k tomuto kroku informace o blížící se “karavaně” tisíce migrantů převážně z Hondurasu. Při bližším zkoumání zjistíme, že se nejednalo o členy obávaných drogových gangů, ale z větší části o rodiny s dětmi, které čelí reálné perzekuci po vyhrocených prezidentských volbách. Členové “karavany” cestují společně kvůli důvodným obavám o svoji bezpečnost na této nebezpečné cestě, a chtěli na hranicích s USA řádně požádat o politický azyl. Akce se navíc koná v průběhu Velikonočního týdne a putování má prvky křesťanské symboliky, kdy má upozornit na nedostatek elementární solidarity s migranty, kteří patří k nejzranitelnějším skupinám lidí vůbec - to je ostatně důvod, proč o nich často hovoří i papež František, k velké nelibosti Trumpa i konzervativních českých katolíků.Donalda Trumpa ostentativně nezajímají hlubší příčiny migračních toků, které částečně souvisí s politikou USA, ať už z hlediska regionální ekonomické spolupráce či konzumace drog v USA, která roztáčí spirálu násilí v tranzitních zemích. Jeho zájmem je spíš problém zveličit, hystericky prezentovat jako zásadní bezpečnostní hrozbu, aby pak mohl o to zřetelněji ukázat na rozdíl mezi “my” a “oni”. Fyzická hranice je pro to symbolicky tím ideálním místem, přitahujícím naši pozornost. Ta nám potom nezbývá na sledování Trumpových skandálů a rychlého sledu jeho nekompetentního rozhodování, které se řídí hlavně jeho intuitivními impulsy.Aniž by si to zřejmě sám přiznával, tato intuice je bohužel postavena z velké části na primitivním chápání sociálního darwinismu, kombinovaného s podprahovým rasismem. Vzhledem k tomu, že Trump vyhodil většinu lidí, kteří si dovolovali vyjadřovat nesouhlas s jeho názory, lze tedy očekávat pouze další kroky tímto směrem. Vzhledem k tomu, že je Donald Trump ve nejvyšším velitelem nejsilnější armády na světě, tak nás nečeká snadné období, ostatně jako vždy, když bylo třeba se proti sociálnímu darwinismu a rasismu jednoznačně postavit.