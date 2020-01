Margit Slimáková

Média doporučují speciální diety, a to každých pár let úplně jiné. Experti doporučují už desítky let výživovou pyramidu, tedy jedinou správnou stravu, a to pro celý život a celý vesmír. V reálném světě ale nic takového neexistuje. A nikdo z nás diety ani odborně schválenou stravu vůbec nepotřebuje. Základem dobrého zdraví totiž není jedinečný a zázračný poměr mezi sacharidy, tuky a bílkovinami. Nepotřebujeme redukční diety a dietní potraviny, abychom byli štíhlí. Děti nepotřebují speciální dětské potraviny. To jediné, co potřebujeme úplně všichni, je jíst skutečné potraviny. Zdravá strava z nich přitom může mít různé podoby. Někomu bude vyhovovat vyvážená strava – polovinu talíře vyplní tuky s bílkovinami a polovinu sacharidy. Někomu bude prospívat rostlinná strava s vyšším obsahem sacharidů, jinému zas nízkosacharidová strava s vyšším podílem tuků a bílkovin. Na všechny možnosti ukazuje Průvodce skutečným jídlem.Na rozdíl od běžných výživových doporučení netvrdí, že existuje jedna správná výživa pro úplně všechny. Respektuje individuální možné a zdravotně prospěšné výživové směry od převážně rostlinné stravy až po nízkosacharidovou stravu. Při tom všem se řídí jednoduchými principy:1. Staví na kvalitě – namísto počítání porcí, gramů nebo kalorií se jídelníček sestavuje ze skutečných potravin. Ty totiž chutnají skvěle, dodávají živiny a zasytí, ale nepřejídáme se jimi.2. Respektuje individuální názory, potřeby a chutě – podle Průvodce skutečným jídlem se může stravovat příznivec směru paleo i rostlinné stravy.3. Ignoruje průmyslové produkty – ty totiž nikdo nepotřebuje. Dnes se na nás přitom valí ze všech směrů a vydávají se za zdravé. Průvodce skutečným jídlem se vrací k přirozeným surovinám. Jídlo se připravuje v kuchyni, ne ve fabrice.· Namísto přeslazených cereálií a instantních kašiček uvařte dětem kaši z jáhel nebo ovesných vloček.· Namísto proteinových tyčinek si dejte vajíčko.· Namísto koktejlu s omega-3 tuky si dejte rybu.· Namísto přípravků s vlákninou jezte dostatek zeleniny a obiloviny v nejméně zpracované podobě.Americká diabetická asociace (ADA) jako by už vycházela z našeho doporučení Průvodce skutečným jídlem. Ve svých lékařských standardech pro rok 2020 jednoznačně upozorňuje na to, že neexistuje žádná univerzálně nejlepší strava pro všechny pacienty s diabetem a také že neexistuje ideální poměr kalorií z jednotlivých živin. Ani u pacientů, kteří trpí cukrovkou. Cituji z jejich právě vyšlé zprávy:· „Důkazy naznačují, že neexistuje ideální makronutriční poměr kalorií ze sacharidů, bílkovin a tuků pro pacienty s diabetem. Proto by měl být makronutriční poměr určen na základě individuálního vyhodnocení výchozí stravy, preferencí a metabolických cílů.“· „Různé typy stravy jsou přijatelné při léčbě diabetu. Dokud nebudou k dispozici robustnější důkazy prokazující relativní benefity různých typů stravy pro konkrétní pacienty, poskytovatelé lékařské péče by se měli zaměřit na faktory, které jsou těmto typům stravy společné: 1) důraz na bezškrobovou zeleninu, 2) minimalizace přidaných cukrů a rafinovaných obilovin a 3) preference základních potravin před vysoce zpracovanými potravinářskými produkty, kdykoliv je to možné.“· „Středomořská strava, nízkosacharidová strava i vegetariánská či převážně rostlinná strava jsou všechno příklady zdravých typů stravy, které ve výzkumu ukázaly pozitivní výsledky, ale plánování jídelníčku pro individuálního pacienta by se mělo zaměřit na osobní preference, potřeby a cíle.“Jezte to, co prospívá vašemu tělu. Začněte s jídelníčkem ze skutečných potravin a respektujte své potřeby. Detailní vysvětlení, co to je vyvážená strava a jak se může lišit, najdete v Průvodci skutečným jídlem, který je na edukačním webu think tanku Globopol: Cojist.cz