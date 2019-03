Michaela Pixová

Wellness hotel Vyhlídka v Náchodě, zdroj: https://www.veronica.cz/hodinazeme/

V souvislosti s ochranou životního prostředí si spousta lidí myslí, že dělají dost, když třídí odpad a nenakupují zbytečnosti. Jiní se zase ptají, jak by se v současné environmentální krizi mohli do záchrany naší planety a přírody zapojit ještě intenzivněji. V následujícím týdnu se nabízí jedna jednoduchá, ale z hlediska symbolického a osvětového vcelku významná příležitost. Pojďme se připojit k Hodině Země a zkusme povědomí o tomto celosvětovém happeningu co nejvíce rozšířit – mezi své známé, podniky, kulturní památky, obce i města. Ty všechny se mohou zapojit a povědomí tak rozšířit ještě dál. Ke třináctému ročníku akce, která v roce 2007 vznikla v australském Sydney, se v sobotu 30. 3. mohou připojit jednotlivci, instituce, firmy, nebo třeba různé městské dominanty symbolickým zhasnutím světel po dobu jedné hodiny v čase mezi 20:30 a 21:30. Hodina Země se tímto způsobem snaží poukázat na zásadní problém, kterým je změna klimatu, způsobená především emisemi CO2 vznikajícími při výrobě elektřiny za pomocí spalování fosilních paliv. Vedlejším efektem tohoto aktu je i značné snížení tzv. světelného znečištění, které pro přírodu i pro lidské zdraví rovněž není příliš prospěšné. Nutno dodat, že hromada elektřiny se zejména v kancelářských budovách v noci prosvítí úplně zbytečně.Nejstarší generace si během této hodiny možná vzpomene na zatemňování bytů za druhé světové války. Nebo na výpadky elektřiny za minulého režimu. Sama s oblibou vzpomínám na tzv. černé hodinky, během kterých nám babička ve tmě nebo při svíčce vyprávěla různé historky. Během Hodiny Země si ale můžeme představit také staré časy, kdy ještě lidská sídla elektrifikována nebyla vůbec. Nebo si uvědomit, jak krátká je doba, po kterou lidstvo elektrickou energii používá, a že i přesto jsme za tak krátký čas svým spalováním fosilních paliv a nadužíváním energie pro zpohodlnění svého života stihli do atmosféry vypustit dost emisí na to, aby se planeta od počátku průmyslové revoluce ohřála o celý jeden stupeň.Jeden stupeň se možná nezdá být příliš mnoho. Ne už tak když si uvědomíme, že se to lidstvu podařilo u takového kolosu, jakým je celá planeta – celé jedno vesmírné těleso, jehož obvod činí 40 000 kilometrů, a jehož atmosféra dosahuje výšky okolo přibližně 100 km. Co hůř, naprostá většina tohoto oteplování pochází z posledních přibližně 30 let, tedy z doby, která se dost nápadně shoduje s obdobím největšího ekonomického a populačního růstu a nejintenzivnější globalizace. Bude-li tento způsob fungování naší společnosti pokračovat, naše planeta se do konce století ohřeje o 3 až 4 stupně, a může se tak stát pro lidstvo neobyvatelnou. Hodina Země tak není jen jakousi meditativní hodinkou, během které můžeme navazovat transcendentální kontakt s matičkou Zemí a prožívat napojení na její energie, či si užívat osvobozující kouzlo temnoty. Je rovněž vztyčeným palcem, který nám říká, že je nejvyšší čas konat a život na planetě se ještě pokusit zachránit.Happeningy v Česku pořádá nezisková organizace Veronica , která každoročně zaznamenává účast přibližně 100 obcí , což není příliš mnoho vezmeme-li v potaz, že je obcí v Česku více než 6000. Letos se má obcí zapojit 150, firmy se počítají na desítky, obyvatel jsou tisíce. Na stránkách organizace je možné se k účasti na happeningu zaregistrovat a dokonce zde uvést nějaký svůj další klimatický závazek. Snad nejpodrobněji svůj závazek vůči klimatu vyplnil Frýdecko-Místecký referent ochrany ovzduší, který si vytyčil celou stať úkolů:Takhle se pozná člověk na správném místě. Kéž by takového referenta mělo každé české město.Akce, které k Hodině Země po celém světě proběhnou, lze vyhledat také na mezinárodních stránkách Earth Hour . I tam je však Česká republika na mapě zastoupena pouze dvěma ikonkama. Organizátoři happeningu z Veronicy říkají, že nejlépe lze k připojení k akci motivovat osobně, či osobním emailem. Napsat osobní email starostkám a starostům, či jejich asistentkám a asistentům v 6000 obcích, to je pro jednu organizaci nadlidský úkol. Mnohem větší mandát navíc má ten, kdo v dané obci žije. Každý z nás, kdo má v nadcházejícím týdnu chuť něco udělat pro přírodu a pro Zemi, tak může nejen zaregistrovat sebe coby účastnici či účastníka na stránkách Hodiny Země, ale také osobním emailem k účasti vyzvat vedení své obce, místní instituce a památky, nebo třeba nějakou firmu, kde někoho zná osobně. Docela jednoduše lze také přátele pozvat přes událost na Facebooku Faktem je, že zhasnutím na jednu hodinu se emise CO2 příliš neušetří. Tepelné elektrárny v Česku bohužel jedou pořád dál, ať se svítí nebo ne. A je právě potřeba udělat všechno proto, aby tento neuvěřitelně škodlivý provoz byl co nejrychleji utlumen a následně i zcela odstaven. Skutečnou hodnotou a přínosem happeningu tak je tedy nejen symbolika, ale především osvěta a šíření povědomí o největší hrozbě, jaké kdy lidstvo v celé své historii čelilo. Osvěta a informovanost je zároveň to jediné, co nám této hrozbě může pomoci zabránit.