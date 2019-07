Olga Lomová

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová přijala ve středu 10. července čínského ministra zahraničí Wang Iho. Podle tiskové zprávy na oficiálních stránkách prezidentské kanceláře se rozhovory zaměřily na tři témata: rozvoj spolupráce na bilaterální úrovni, spolupráce při řešení globálních výzev a otázky lidských práv. Podle prezidentské kanceláře Zuzana Čaputová zdůraznila význam demokracie a svobody, na nichž stojí dnešní Slovensko, a které považuje za základ dialogu s Čínou. V této souvislosti zmínila také 30. výročí sametové revoluce a pádu Berlínské zdi. Část jednání věnovala i zhoršování situace v oblasti lidských práv v ČLR.Čínská verze zprávy o jednání zaslaná bratislavskou kanceláří agentury Sin-chua a zveřejněná jako oficiální vyjádření na stránkách Ministerstva zahraničí ČLR obsah rozhovoru zásadně změnila. Přibyly zdravice od Si Ťin-pchinga a Si Ťin-pchingovi, zmizela zmínka o 30. výročí politických změn ve východní Evropě a ztratily se hodnoty demokracie, svobody a lidských práv, pokud tedy nejsou zašifrované do fráze o vzájemném respektu a klíčových zájmech obou zemí.O tom, že by slovenská prezidentka vyjádřila kritický názor na stav respektu k lidským právům v Číně, samozřejmě v čínském textu není ani zmínka. Dominuje přitakání prezidentky územní celistvosti Číny, „pragmatická spolupráce“ (jinými slovy žádné ohledy na hodnoty), Pás a cesta, regionální sdružení evropských postkomunistických zemí a Číny 16+1, příslib čínských investic na Slovensku a také společné úsilí o změnu mezinárodního uspořádaní zahalené do líbivé fráze o demokratizaci mezinárodních vztahů.Jediný bod, v němž se obě zprávy do značné míry shodují, je ocenění čínského pokroku v oblasti boje s klimatickou změnou a potřeba dál vyvíjet společné úsilí v této oblasti. I zde však je signifikantní posun a místo slovenského důrazu na zapojení všech států světa do ochrany klimatu, v čínské verzi si Zuzana Čaputová přeje bojovat proti klimatické změně „ruku v ruce s Čínou“.Porovnání obou zpráv představuje přímo učebnicovou ukázku, jak se v ČLR manipuluje s informací, naruby se obracejí fakta a mění realita podle požadavků čínské politiky. Staré čínské přísloví takové metody označuje jako „Ukazovat na jelena a říkat, že je to kůň“.Bylo by zajímavé vědět, jak doopravdy ministr Wang I referoval čínské vládě o obsahu svého jednání na Slovensku, a co z toho nejvyšší čínské vedení vyvodí. Možná, že zkomplikuje dodávky slovenského mléka do Číny, které si (alespoň soudě podle zpráv v českém tisku, v tom čínském nebyla zatím o mléce ani zmínka) téhož dne tak pochvaloval slovenský ministr Lajčák během setkání se svým čínským rezortním kolegou.Čínskou manipulaci můžete posoudit ze znění obou tiskových zpráv:Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v stredu ministra zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky Wang Yia. Hlavnými témami rozhovoru bol rozvoj dvojstranných vzťahov v kontexte 70. výročia nadviazania diplomatických stykov, možnosti spolupráce pri riešení globálnych výziev a otázky ochrany ľudských práv.Prezidentka Čaputová a minister Wang Yi vyjadrili obojstranný záujem prehlbovať bilaterálne vzťahy v duchu vzájomného rešpektu a dialógu. Prezidentka vyjadrila presvedčenie, že vzájomný dialóg má byť založený na hodnotách, ktoré Slovenská republika ako člen Európskej únie vyznáva.Ocenila tiež podporu Číny pre globálne úsilie v boji s klimatickou krízou. Spolu s ministrom zahraničných vecí Číny sa zhodli, že ide o jednu z najdôležitejších výziev, ktorým svet dnes čelí. Je preto nevyhnutné, aby všetky štáty sveta prispeli k plneniu klimatických cieľov.Zuzana Čaputová v rozhovore tiež pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcie a pádu Berlínskeho múru, ktoré otvorili Slovensku cestu k demokracii a k slobode. Ochranu ľudských práv vníma prezidentka ako základ tejto slobody. V tejto súvislosti vyjadrila, v súlade so spoločnou pozíciou EÚ, znepokojenie a obavy zo zhoršujúcej sa situácie v oblasti ochrany ľudských práv v Číne a zo zadržiavania právnikov a ľudsko-právnych aktivistov, ako aj z postavenia etnických a náboženských menšín. Vyjadrila očakávanie pokroku v ľudsko-právnom dialógu medzi Európskou úniou a Čínou.