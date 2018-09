Petr Robejšek

Jiří Pehe nám v komentáři ke švédským volbám zase jednou pěkně vyčinil. Svůj článek podle toho i pojmenoval: „Švédské volby nastavily zrcadlo české společnosti. A není to pěkný pohled.“ Chci zpochybnit jeho dva hlavní argumenty.Pehe nejprve pochválil švédskou společnost za to, že „nepodlehla hysterii“ a dala protiimigrační straně Švédských demokratů méně hlasů než se čekalo. Ale důvodem, proč tato protestní strana dostala necelých 18 procent hlasů není to, že by ve Švédsku povinně četli Peheho články, ale spíše to, že tamnější etablované strany okopírovali části programu Švédských demokratů. Pehe ostatně i sám zmiňuje, že „pod tlakem veřejnosti švédská vláda (…) migraci výrazně omezila….“Švédští demokraté tedy doplatili na to, že byli úspěšní již před volbami a prosadili významnou část svého politického programu. A to není všechno. Vzhledem k tomu, že ani pravý ani levý blok nemá ve švédském parlamentu jistou většinu, bude strana Jimmie Åkessona často jazýčkem na vahách a bude moci svou politiku prosazovat i vůči budoucí vládě. Prostě vymění podporu při hlasování o zákonech za další protiimigrační kroky. Na chlup stejně to funguje i v sousedním Dánsku.V druhé polovině článku Pehe přísně pohlédne na domovinu a káravě poznamená: „Než nám tedy čeští politici a komentátoři opět začnou vysvětlovat, kde udělala země jako Švédsko (nebo země jako Německo) chybu, možná by se měli nejprve zaměřit na situaci doma, kde panuje v otázce migrace politická hysterie i v situaci, kdy se s oním typem migrace, s nímž se civilizovaně vypořádává třeba Švédsko, setkáváme jen na televizních obrazovkách.“Pehe používá svou verzi známého argumentu: Proč migraci tak odmítáte, když u nás žádné migranty nemáme? Tuto rafinovanou otázku lze ale velmi snadno zodpovědět.Díky moudrosti drtivé většiny obyčejných lidí jsme si ušetřili slepou uličku, kterou si právě vychutnávají Švédové a další tzv. vyspělé západní země. My jsme nemuseli napřed zažít znásilňování, řádění band na periferiích měst a terorismus, abychom pochopili, že je to vše úzce spjaté s přistěhovalectvím z muslimských společností a že nic takového nechceme.A mimochodem. Jiří Pehe je švédskou migrační politikou tak unesen, že mu uniká základní fakt: Opravdu rozumná a prozíravá vláda by masovou migraci vůbec nepřipustila.