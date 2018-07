Petra Kolínská

připravovaná trasa metra D

Už v říjnu by mohla začít platit novela zákona o předběžné držbě pozemků, která na konci června prošla ve sněmovně. Zákon se týká klíčových dopravních staveb v Česku a podařilo se do něj zahrnout i nové metro D, resp. všechny budoucí záměry ohledně metra. Praze tak nemusí zakládat společný podnik s Pentou kvůli výkupu pozemků u budoucích stanic metra. Je to dobrá zpráva proto, že na chystaný odkup pozemků se nebude muset najímat soukromá společnost, která by za pozemky nabízela majitelům příliš vysoké ceny, a transakce by byly mimo veřejnou kontrolu.Návrh na založení společného podniku pro metro D je problematický i proto, že většinu pozemků v okolí plánovaných stanic metra na Praze 4 má už pod kontrolou Dopravní podnik, hlavní město nebo městská část. Přitom cílem společného podniku je převést i tyto pozemky na soukromou společnost. Kromě ekonomických rizik jde i o ztrátu veřejné kontroly nad urbanistickým rozvojem lokalit kolem budoucích stanic metra, které se v budoucnu stanou významnými lokálními centry.Mezi klíčové stavby, jejichž výstavbu urychlí institut předběžné držby, se podle očekávání dostala i dostavba vnějšího pražského okruhu. Nejvíc mě těší zahrnutí klíčových železničních tratí, protože právě vlaky čeká v systému příměstské dopravy nejzajímavější perspektiva. To se týká hlavně modernizace tratí z Prahy do Brna, Plzně, Budějovic, Hradce Králové a také do Kladna, kde bude součástí stavby i důležitá železniční odbočka na letiště Václava Havla. Zahrnuto bylo právě i metro D.Vlastníci za své pozemky dostanou férovou cenu, ale odpadne mnohaleté dohadování a blokování výstavby ze strany několika málo spekulantů. Zákon chrání zájmy celku a zároveň se chová solidně k vlastníkům, kteří mohou i nadále dostat za své pozemky až osminásobek odhadní ceny své nemovitosti, pokud nebudou uměle protahovat výkupní proces.Podobné zákony již urychlují výstavbu strategických silnic a železnic v dalších evropských zemích. Pokud tedy někdo namítá, že se jedná o příliš velký zásah do vlastnických práv, měl by se podívat třeba do sousedního Německa. Tam podobný zákon dlouhodobě funguje k velké spokojenosti veřejnosti a potřebné dopravní stavby tam vznikají v mnohem svižnějším tempu, než u nás.