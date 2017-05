Pohled zblízka

Cílem kariérního řádu měla být podle ministryně školství Valachové větší motivace učitelů k práci, vyšší platové ohodnocení a kvalitnější výuka. Novela Zákona o pedagogických pracovnících, kterou bude ve středu 31. května projednávat Senát, ale bude mít zcela opačný efekt. Odradí absolventy pedagogických fakult a nejmladší učitele od práce ve školství. Zahrne všechny učitele a především ředitele škol zbytečnou administrativou, takže budou místo přípravy na kvalitnější výuku trávit čas tvorbou nesmyslných papírů. A slibovaný příplatek 3.000 Kč za třetí kariérní stupeň najdou nejdéle sloužící učitelé na výplatních páskách poprvé až v roce 2022. Co si za tuto částku koupíte kvůli inflaci za 5 let?Zatímco pozitivní dopady kariérního systému se začnou projevovat až od roku 2022, negativní dopady nastanou hned od 1. září 2017. Nejvíc to odnesou mladé učitelky v mateřských školách. Kvůli zavedení kariérního řádu se jim sníží plat o 103.440 Kč. Ano, čtete správně!Dnes může učitelka mateřské školy dostat nástupní plat 21.570 Kč hrubého měsíčně (9. platová třída tarifní tabulky). Po zavedení kariérního systému bude zařazena do prvního kariérního stupně a po dobu dvou let tzv. adaptačního období bude mít nárok pouze na 8. platovou třídu. V ní je ale tarifní plat mnohem nižší – pouze 17.260 Kč hrubého měsíčně. Do vyšší platové třídy bude moci tato učitelka postoupit až po úspěšném složení atestace pro druhý kariérní stupeň. Kvůli tomu přijde o 4.310 Kč měsíčně, což je 103.440 Kč za dva roky. Stejně dopadnou i všechny mladé kvalifikované učitelky, které k 1. září neučily alespoň dva roky, nebo učitelky s méně než polovičním úvazkem.Protože v mateřských školách neexistují třídní učitelé, nebudou mít jejich zaměstnanci nárok ani na nový příplatek za třídnictví, který má činit 1.000 až 1.500 Kč měsíčně. Třídní učitelé na základních i středních školách sice na tento příplatek dosáhnou, ale vzhledem k tomu, že třídnictví obnáší měsíčně 20 hodin práce navíc, hodinová sazba vyjde na 50 až 75 korun. To je spíše mzda nekvalifikované pracovní síly než člověka s vysokoškolským vzděláním. Iniciativa Pedagogická komora navrhla, aby příplatek pro třídní učitele činil minimálně 3.000 Kč měsíčně (stejně jako u uvádějícího učitele), ale ministryně Valachová, školské odbory i asociace ředitelů CZESHA tento návrh odmítly a hlasovali pro něj jen 3 z 8 senátorů školského výboru Senátu, takže nebyl přijat.Učitelé základních a středních škol na tom budou o něco lépe než učitelky v mateřinkách. S výjimkou čerstvých absolventů pedagogických fakult. Dnes může začínající učitel dostat nástupní plat 22.620 Kč hrubého měsíčně (12. platová třída). Po zavedení nového kariérního systému 1. září 2017 bude zařazen do prvního kariérního stupně a po dobu dvou let bude mít nárok pouze na 11. platovou třídu. V ní je ale tarifní plat nižší o 480 korun. Jestliže se mu po dvou letech podaří složit atestaci, postoupí do druhého kariérního stupně a s ním i do 12. platové třídy. Mezitím ale přijde o celkem 11.520 korun oproti dnešku.To se týká i učitelů, kteří učí méně než dva roky, dlouho neučili a chtěli by se do školství vrátit, nebo učili na méně než poloviční úvazek. Všechny tyto učitele kariérní řád od práce ve škole odradí. Na pracovním trhu je v současné době obrovská nabídka mnohem méně náročných zaměstnání s mnohem vyššími výdělky, kde se vysokoškolsky vzdělaný člověk snadno uplatní.Kariérní řád pro učitele je danajským darem na rozloučenou od končící ministryně školství Kateřiny Valachové a bude posledním hřebíčkem do rakve dlouhodobě podfinancovaného českého školství. Není divu, že se proti kariérnímu řádu vzbouřili učitelé a během 10 dní už skoro 7.000 z nich podpořilo Výzvu senátorům k zamítnutí kariérnímu řádu. Pochopili totiž, jaké hrůzné důsledky by jeho přijetí přineslo.