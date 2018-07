Pražskej blog

Primátorka Adriana Krnáčová se před časem nechala slyšet, že když už nekandiduje, může si dovolit říkat, jak se věci mají. Ovoce tohoto principálního postoje dozrálo ve čtvrtek 12. července v dopoledních hodinách. Purkmistryně napsala starostovi Oldřichu Lomeckému, že dlouhé tlusté bílé lajny, za které nesmí jízdní kola, jsou fakt humus první třídy a měly by se fofrem předělat, boha jeho. "Žádám, abyste se se svými experty znovu poradil a našli nový a lepší způsob, který nebude narušovat estetiku náměstí Republiky, a následně mě o tom způsobu neprodleně informoval," vybídla předáka TOP 09 z Prahy 1, která se usnesla čelit velozlu v samém počátku vyhlášením no-ride zóny od desíti k pěti.Mluvčí (ale možná to byl ve skutečnosti Ovčáček) podle ČTK odvětila, že čáry na dlažběJe to tak. To přízemní výkonnostní ANO střeží lidský smysl pro krásno, tu nejniternější potřebu každého homo sapiens hodného toho jména. Kdežto topka, sladká milenka devíti z deseti kulturních antropologů, kdysi bohém mezi partajemi, zní jako kloťák všech kloťáků futrál. Přepište dějiny!Shrňme situaci: Asi tak 768krát jsme slyšeli, že Praha nemůže, nesmí být, nikdy nedopustíme, ó hrůzo, SKANZEN. V 99 procentech případů šlo o argument, proč se mermomocí musí něco zbourat a něco většího postavit nebo proč mají auta jezdit 24/7 a parkovat na náměstí, jinak špatně skončíme. Prahou obchází strašidlo skanzenu.Akorát že ten pravý skanzen reprezentují spíš pojízdné pivní bary, obří plyšová panda a suvenýry, proti kterým je kýč Guggenheimovo muzeum. Na hranici namalovali lajny jako na nějakém buzerplace. Za nimi skanzen, bez Pražáků na kolech ještě tutovější než předtím.