Pražskej blog

V roce 1893 zakoupil podnikatel F. J. Materna továrnu s pozemkem v Praze - Holešovicích na nároží Dělnické a Osadní ulice. Zřídil tu výrobu barev, laků a fermeží. Hlavní budova prosperujícího podniku dostala v roce 1922 nové kubistické průčelí, autorem zajímavé přestavby byl architekt Rudolf Stockar.Znalci architektury oceňují například to, jak se do lomeného portálu promítla iniciála „M“ jako Materna. Kateřina Bečková z Klubu Za starou Prahu uvádí, žeVstup do bývalé kancelářské a obytné budovy továrny Materna, snímek z 21. století. Jméno majitele mezitím z fasády zmizelo, podnik byl po válce znárodněn na Barvy a laky.Maternova továrna stála na rohu dál, po roce 1989 se v ní usídlila prodejna a autoservis Citroën. Kritici namítali, že poutače autosalonu z 90. let narušují původní Stockarovu fasádu. Vždyť kubistická budova je památkově chráněna . Její příběh ale pokračuje…V roce 2018 tu developer dokončuje masivní bytovou výstavbu. Vše ostatní kromě památkové „kostky“ šlo pryč. Kubistická budova se stala součástí investičního záměru jako objekt K. Podle informací developera zde rosteZ ulice to zatím působí tak, že chráněná budova byla zachráněna ponižující metodou obklopení betonem. Existuje dál, ale hmotou přemožená na doplněk, zajímavost, ukázku starých časů v muzeu. Je to, pravda, lepší, než když v moderních stavbách prezentují ukázky původního osídlení, zachráněného při archeologických průzkumech. Tady zbyl dům celý. (Jedinečný holešovický industriál jinak nabízí víc příkladů, kdy zajímavé průmyslové stavby skončily v sutinách, i získaly nové využití. Nevědět nic bližšího, spíš bych tipoval, že fotka podchází odněkud z dalekého Východu, a ne z ochranného pásma Pražské památkové rezervace. Vše nicméně proběhlo podle předpisů a příslušných razítek.Kateřina Bečková ve svém článku z roku 2016 doporučuje, že developer by býval mělMaternova kubistická továrna leží asi 700 metrů od jiného, známějšího kubizujícího díla: Libeňského mostu. Tomu na rozdíl od chráněného objektu K hrozí demolice a (zatím) památkovou ochranu nemá.Intenzivní zástavba na místě bývalé továrny obrací pozornost k trendu, o kterém teď význační pražští urbanisté mluví, kudy chodí – takzvanému zahušťování města, zastavování volných ploch ve stávajících čtvrtích, na místech proluk, volných pozemků nebo právě bývalých továren. Má jít o protiklad k rozplizávání města do šířky, hlavně skrze nové „bydlení blízko přírodě“.Mít jednoduchou volbu buď-anebo, je zahušťování pro městský organismus lepší, perspektivnější volbou než rozšiřování. Ale byl by omyl pochopit ho jako „kampaň“; tak, že zahuštění zástavby je automaticky samo osobě dobré a blahodárné a není třeba to dál rozebírat. Každý zahušťovací projekt zvlášť zaslouží péči a kritickou pozornost.