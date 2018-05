Radkin Honzák

Zeman ve čtvrtečním pořadu Týden s prezidentem prohlásil, že v roce 2017 byl v Brně testován nervově paralytický jed označovaný jako A 230. Mělo se tak dít v jakémsi armádním zařízení. Pan prezident jako vrchní velitel armády jistě musel o tak závažném počínání vědět a také je schválit. Nebo ne. Vyplývá z toho logicky několik možností: 1) Pan prezident o tom věděl a schválil to, tudíž by mělo být s ním co nejdřív jednáno někde v Haagu. Otázkou je, proč to nechal takovou dobu šetřit, když to věděl, ale není vyloučeno, že už na to zapomněl při hledání Peroutkova článku.2) Pan prezident o tom nevěděl, tudíž je jako vrchní velitel nekompetentní, protože tak závažnou věc přece nemůžou podřízení dělat bez jeho souhlasu a když to dělají, není to armáda, ale bordel. (O tom konečně uvažoval i nadporučík Lukáš v souvislosti s Balounem, kamže dospěje armáda, v níž pucflekové sežerou důstojníkům menáž.)3) Pan prezident o tom věděl a neschválil to a přesto se to odehrálo, což je ještě tragičtější varianta než případ ad 2, protože to už zavání vzpourou.4) Pan prezident o tom nevěděl a schválil to v jednom z momentů, kdy jeho vědomí nebylo zrovna na úrovni, kdy byl schopen rozpoznávat a/nebo ovládat své jednání, což je docela pravděpodobná varianta vzhledem k některým jeho činům.5) Pan prezident si to celé vymyslel jako řadu dalších bonmotů – a v tom případě je to jeden z jeho nejlepších žertů. K tomu by nahrávalo i přeřeknutí, že šlo o vojenský historický ústav.V každém případě je v tom pan prezident jako vrchní velitel armády namočen a měla by se z toho vyvodit opatření. Také by bylo dobré prošetřit, nechce-li se tu zmocnit vlády – po dlouhém bezvládí v demisi – nějaká vojenská junta!!