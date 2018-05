Radkin Honzák

Zatím jediným výsledkem velkolepého volebního vítězství je jen ostrá čistka mezi transitorními vládci pašalíků a dosazení několika podržtašků k uvolněným korytům. Nezodpovědný spolek v parlamentu, který odhlasoval bianco rozpočet pro zatím zcela nedůvěryhodnou vládu, nechť si teď drbe hlavu, nebo spolu s Pyrrhem rozhazuje naše peníze. S ohledem na to, že se udrží ještě několik dní či týdnů, může tahle pozoruhodná ne/vláda v demisi a bez důvěry dělat skutečně psí kusy, on to pak někdo srovná. A nezodpovědnost poslanců se rozpustí v kolektivní nevině. Chystaná definitivní vláda držená pod krkem komunisty žádnou vládou není a nebude, je to sbírka tajtrdlíků, kteří si hrají a dále chtějí hrát na to, že vládnou, ve skutečnosti si jen zadělávají na ekonomicky zajištěné zářné zítřky, což je jistě užitečná činnost, kterou by měli voliči docenit a v příštích volbách zohlednit. Docent Skála říkával svým pacientům: Buďte rádi, že jste závislí jen na alkoholu... jsou mnohem horší závislosti, třeba závislost na moci.Jaká je to ale moc, když je podpírána tak spornými závazky? Nebylo by lepší přiznat, že podmínky kormidlování v politice jsou jiné než podmínky pro řízení firmy? Že partneři nebudou vždy tak slušní, jako byl Sobotka? A nebylo by lepší jít zpátky dělat kšefty, než se nechat vydírat Zemanem a komunisty? Asi ne. Lákadla na jedné straně a rizika na druhé jsou příliš silná. A pro lidi, kteří se upsali jednomu zlu, není již takový problém upsat se dalším.Současným virtuálním strašidlem (jako by nebylo dost skutečných nebezpečí) je umělá inteligence. Jsem přesvědčen, že se jí stejně jako té „neumělé“ nemusíme bát. Blbost ji hravě zdolá a nebude třeba vymýšlet umělou. Ta přirozená to zvládne bez dalších pomocníků, viděli jsme to opakovaně při několika posledních volbách. Není nutné výsledky svádět na IS.Měli jsme, pravda mladou, ale celkem fungující demokracii, když v roce 1938 o osudu téhle země rozhodl prakticky jeden člověk – prezident, který souhlasil s diktátem z Mnichova. Týž pak rozhodl v roce 1948, když kývnul na diktát z Moskvy, který svou politikou pomohl připravit. Na čem pracuje a co připravuje současný prezident? Spolupráce s Evropou a s NATO to rozhodně není. Teď nám předvádí, jak celá země podléhá jeho režii a současně svévolně torpeduje rozhodnutí a politiku západních spojenců. Kam až chce jít? A kam chce jít to stádo za ním?