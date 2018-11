Radkin Honzák

Reforma – jak tak nabízí to slovo, znamená, že se starým pořádkům dá nová forma. To se nejspíš stane a dvě miliardy, které byly do „psychiatrické reformy“ vloženy sežerou (pokud už nesežrali) různí navrhovatelé a jejich posuzovatelé. Odbočka: v socialismu existoval termín „individuum práce se štítící“. Nic nového, protože už pan profesor Heveroch popsal jednoho takového slovy: Nepostihla ho příchylnost k práci. A já jsem teď narazil na jednoho, který žádal na pracáku rekvalifikaci na „kontrolora projektů“. Tvůrci projektů psychiatrické reformy v čele s panem ministrem se mu blíží.Pokud by měla jakákoliv změna pořádků v psychiatrické péči proběhnout, je naprosto nezbytné (aby nebe bylo blankytné), aby se tak stalo formou zákona, který je vymahatelný. Všechny dobré úmysly končí u skupinových zájmů!Poslanci ANO teď přehlasovali svou vládu a žádají navýšení svých nemravně vysokých platů o 20 %. A tahle parta chce rozhodovat o skupině obyvatel, čítajících cca 100 000 duší, jejichž invalidní důchod se pohybuje v řádu tisícikorun.Máme – stejně jako jinde – jedno procento bližních trpících schizofrenií. To je 100 000 občanů naprosto závislých na pomoci okolí. Schizofrenie je onemocnění propukající na hraně dvacátého decenia, tedy v době, kdy postižený nemá vyděláno ani na slanou vodu natož na nějaký slušný důchod.Ptejte se v jakých podmínkách je dopřáno žít rodinám se schizofrenií nemocným pacientem. Všichni tvůrci reformy by si měli do takové rodiny zajít na tři měsíce bydlet a vidět, co potřebuje. Řešení těchto problémů od inženýrských stolů a prken je jen na dvě věci... Kde jsou peníze pro lidi z postižené skupiny? Kde jsou pro ně ubytovací kapacity? Kde jsou ty vyškolené týmy terénních pracovníků, až zrušíte lůžka? Četli jste něco o tom, jak tento pokus dopadl v Kalifornii v 60. letech? Vědí ti břichopáskové v parlamentu (+20 %), co je život nemocného s psychickou poruchou?A poslední, leč zajímavá otázka: Kdo je za projekt a realizaci reformy odpovědný???