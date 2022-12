Pavla Hubálková

Martina Benešová-Schäfer při slavnostním udílení cen Česká hlava. Foto: Česká hlava.

Eva Zažímalová s francouzským velvyslancem Alexisem Dutertrem. Foto: Eva Kořínková.

Lukáš Laibl (vlevo) s kolegy během terénního výzkumu v Maroku a ukázka nalezených zkamenělin. Foto: Jana Bruthansová, Bertrand Lefebvre a Javier Ortega-Hernández.

Vítězné fotografie letošního ročníku soutěže Věda fotogenická. Zdroj: Věda fotogenická.

Nejkrásnější mikrofotografie a ilustrace letošního ročníku soutěže Věda je krásná. Zdroj: Věda je krásná.

Kdo by nesouhlasil s tvrzením, že kvalitní zpravodajství je jen takové, které je nestranné? Jenže jak ukázala studie českých ekonomů a ekonomek, publikovaná v prestižním časopise, snaha o maximální objektivitu nejspíš přispívá k mylným představám veřejnosti o tom, co si myslí odborníci.Další přehled vědeckých úspěchů s českou stopou krom toho představí i nejlepší letošní inovace s komerčním potenciálem nebo nejkrásnější fotografie s vědeckou tematikou.Evropská komise schválila lék proti rakovině prostaty Novartis Pluvicto, který v německém Heidelbergu vyvinul tým české jaderné chemičky Martiny Benešové-Schäfer. Radioaktivní molekula PSMA-617 již v rámci klinických studií zachránila nebo významně prodloužila život tisícům mužů, u kterých selhala jiná léčba. Jde o látku, která umí najít nádorové buňky, navázat se na ně a následně je cíleně zničit. „Spustí se mikroozařování přímo v pacientově těle. Ničí se jen to, co se ničit má, výrazně se snižuje poškození zdravých tkání a orgánů, což je hlavní problém jiných metod,“ vysvětlovala Martina Benešová v březnovém rozhovoru pro Deník N, když nový lék schválila americká léková agentura FDA.Dodejme, že Martina Benešová-Schäfer za svou invenci začátkem prosince obdržela Cenu společnosti ABB v soutěži Česká hlava Vědcům se poprvé v historii podařilo provést jadernou fúzi, při které vzniklo více energie, než kolik jí reakce spotřebovala. Na průlomovém úspěchu, který by jednou mohl vést až k čistému zdroji elektřiny, se podílel i český fyzik Milan Holec. Revoluce se ale zatím nekoná, jak vysvětluje například Matěj Pur v článku proUmělé mléko ze zkumavky, vesmírné čerpadlo a speciální gel na zadržování vody v půdě patří k letošním nejlepším vědeckým projektům s komerčním potenciálem. Všechny uspěly v soutěži Transfera Technology Day 2022. Do jejího třetího ročníku se přihlásilo třicet týmů, odborná porota složená z vědců i investorů posuzovala inovativnost i byznysový potenciál jedenácti finálových nápadů.Mám se nechat naočkovat? Na tuto otázku v době covidové pandemie hledal odpověď téměř každý. Tým českých ekonomů a ekonomek zkoumal, jak a podle čeho jsme se rozhodovali. A odhalil, jak moc jsme se mýlili. „Veřejnost si myslela, že jen zhruba polovina lékařů věří vakcínám proti onemocnění covid-19. Přitom to bylo devadesát procent! Prokázali jsme, že pouhé informování o této shodě přineslo jednoduchý a trvanlivý způsob, jak zmírnit odpor k vakcinaci,“ shrnují autoři výzkumu v rozhovoru pro. K mylným domněnkám o důvěře expertů v očkování, ale například i o jejich pohledu na změny klimatu nejspíše přispívají média, která ve snaze o objektivní přístup dávají stejný prostor i extrémním názorům bez toho, aby zdůraznila, jak proporční jsou. Výzkum zábavnou a odlehčenou formou nyní shrnuje i video.– francouzský velvyslanec Alexis Dutertre ji předal Řád čestné legie, což je nejvyšší francouzské státní vyznamenání. Biochemička Zažímalová byla oceněna za dlouhodobý rozvoj česko-francouzské vědecké spolupráce.. Žili v moři na počátku prvohor (před 470 miliony let) a někteří mohli dorůstat délky až dvou metrů. Unikátní je i to, že se krom pevných krunýřů a kostí zachovaly také měkké části těl – například vnitřní orgány nebo končetiny. „Naleziště Taichoute nám otevírá nové cesty výzkumu,“ zdůrazňuje Lukáš Laibl z Geologického ústavu Akademie věd, který se na výzkumech podílel.Národní kontaktní centrum Gender a věda zveřejnilo každoroční monitorovací zprávu . Stále je to bída – zastoupení vědkyň dosahuje pouhých 28 procent, což nás řadí na poslední příčku v celé Evropské unii. Absolventek magisterského studia je přitom 60 procent, doktorského (Ph.D.) pak polovina. Zlom nastává v počtu docentek, kterých je pouhých 27 procent. Profesorek dokonce jen 15 procent. Pokud by zastoupení profesorek rostlo dosavadním tempem, pak bychom dosáhli rovnosti za 193 let.Tanečník a rodák z Liberce uspěl mezi milionem přihlášených a zařadil se do osmičky umělců, které japonský miliardář Júsaka Maezawy vezme do vesmíru. „Cítím obrovskou poctu, pokoru a vděčnost za tuto bezprecedentní příležitost reprezentovat svou zemi, svůj národ, svou rodinu a všechny kreativní snílky na celém světě. Moje cesta na Měsíc začíná DNES!“ napsal Yemi na Twitter . Na oběžnou dráhu Měsíce by jej měla již v příštím roce dopravit nová raketa BFR (Big Falcon Rocket) společnosti SpaceX, která má jednou letět až k Marsu. Očekává se ale zpoždění startu, protože Muskově firmě zatím chybí všechny potřebné testy.„Zjistili jsme, že určité bakterie ve střevech myší produkují metabolity, které následně zvyšují produkci dopaminu, což pak přináší více radosti a lepší výkon,“ vysvětluje Lenka Dohnalová, první autorka studie v prestižním vědeckém časopisuKe konci roku se i v Česku zveřejňují nejhezčí vědecké fotografie a ilustrace. Devátý ročník soutěžepořádané Akademií věd vyhrála fotografieod Jana Havlíka. V online hlasování bodovalaod Natálie Gira. Ty nejlepší fotografie lze až do konce ledna vidět na výstavě v budově Akademie věd na Národní v Praze nebo na webu V soutěžiPřírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy pak vyhrála mikrofotografie Jana Martinka. V kategorii vědecká ilustrace pak například kresba Poliny Belyaeva. Všemi soutěžními fotografiemi se můžete kochat zde Autorka působí jako vědecká redaktorka na Univerzitě Karlově.