Pavla Hubálková

Matematička Erin Carson (vlevo nahoře), právnička Madalina Bianca Moraru (vlevo dole) a sociální antropoložka Johana Wyss uspěly v klání o prestižní výzkumné granty ERC. Foto: UK, MUNI, AV ČR.

Umělecké znázornění systému Cygnus X-1 s černou dírou uprostřed a hvězdným obrem vlevo. Ilustrace: John Paice.

Původní (vlevo) a evolučně nové (vpravo) uspořádání vodivých pletiv, které umožnilo vyšší vzrůst rostlin a jejich rozšíření dále od zdrojů vody. Vlevo dole je umělecké znázornění krajiny před 400 miliony let, v době, kdy rostliny začaly měnit své uspořádání vodivých pletiv. Vpravo je pak zkamenělý kmen stromové kapradiny, kde je vodivé pletivo zvýrazněno modře. Zdroj: Akademie věd ČR.

Pohled do minulosti, do nitra společnosti – a také naději, že k nim možná brzy přibude i český pohled z vesmíru –, přináší další přehled vědy s českou stopou. Kromě toho připomíná i úspěch českých matfyzáků, kteří vyvinuli průlomový překladač, jenž své uživatele „neudává“.Evropská kosmická agentura (ESA) má po více než deseti letech nový tým astronautů – z 22 523 přihlášených vybrala pětici kariérních astronautů a tucet náhradníků, mezi nimiž nechybí ani armádní pilot. Ten se tak nyní zapojí do vybraných projektů a bude připraven kdykoli „zaskočit ve vesmíru“. „Mohl bych být součástí něčeho, co je významné. Něčeho, v čem vidím velký smysl. Zažít něco, co jsem dosud nezažil,“ sdílel očekávání v sobotním Hyde Parku Civilizace Češi se na pozici astronautů a astronautek měli možnost hlásit vůbec poprvé, zájem o vesmírnou kariéru projevilo 165 tuzemských mužů a 37 žen. Prvním a zároveň dosud posledním českým astronautem byl před více než čtyřiceti lety Vladimír Remek, který byl v roce 1978 součástí posádky sovětské kosmické lodi Sojuz 28. České kořeny pak měl například americký astronaut Eugene Cernan – zatím poslední člověk, který se dotkl Měsíce. Na oběžnou dráhu Země se pak s americkým astronautem Andrew Feustelem v roce 2011 symbolicky vydal i český Krteček.Superpočítače, populisté a uprchlíci – témata, kterými se v Česku budou zabývat tři vědkyně, jež získaly prestižní evropské juniorní granty ERC Starting.z Matfyzu bude hledat lepší algoritmy pro superpočítače z Etnologického ústavu Akademie věd uspěla s projektem na výzkum populismu z Masarykovy univerzity se bude z právnického pohledu zabývat uprchlíky Tobíka a Týnu zajímají „dospělácké řeči“. Jak ale těm podivným slovům jako je demokracie, soukromí a intimita, kultura, ironie nebo role vědy ve společnosti rozumět? Na dětsky formulované otázky se pokouší hravou formou odpovědět kniha Proč existují sprostá slova, když se nesmějí používat? od socioložky Anny Durnové – profesorky politické sociologie na Univerzitě ve Vídni. Podle ohlasů je to kniha, která baví i dospělé.„Překlad cizojazyčných webů je běžnou součástí internetových vyhledávačů, jejich úskalím ale je, že sdílíte data, která překládáte,“ říká Ondřej Bojar z Matfyzu. V rámci mezinárodního projektu Bergamot proto vyvinuli rozšíření Firefoxu , které po stažení pracuje lokálně na konkrétním počítači a žádná data nikam neodesílá. Aktuálně ho používá přes čtyřicet tisíc uživatelů, včetně řady úřadů a firem. Více v textu, který jsem napsala pro Hospodářské noviny Vědeckým týmům Petra Svobody z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd, Richarda Štefla z brněnského CEITEC a jejich zahraničním kolegům se podařilo vyřešit dvacetiletou hádanku, proč má savčí enzym Dicer tak zachovalou helikázu, když její aktivitu nepotřebuje. Jejich poznatky by jednou mohly lidem sloužit při obraně proti RNA virům. Moji twitterovou zkratku a svou trnitou cestu za poznáním Petr Svoboda trefně okomentoval:• Čeští vědci z Astronomického ústavu Akademie věd si připsali další úspěšné zapojení do programu NASA. Podařilo se jim„Chladnomilní“ norníci ze severu Velké Británie si mohou vypůjčit gen pro hemoglobin od norníků z jihu, což jim umožní adaptaci na měnící se klima. Populační výměna „výhodnějších“ genů bude podle autorů studie z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd klíčová pro přežití napříč druhy. Studie vědeckého týmu Martina Boudy z Botanického ústavu Akademie věd odhaluje, jak. Původní evoluční uspořádání „nahloučené ve středu stonku“ (na nákresu vlevo) je náchylnější ke vzduchové embolii a ve výsledku k uschnutí rostliny. Evolučně nové uspořádání do úzkých vláken (na nákresu vpravo) umožnilo vznik vyšších rostlin, a to i dále od zdrojů vody.– energetické továrny. Jak k této unikátní ztrátě došlo a co to pro ně znamená? Odpovědi přináší nová studie , ve které tým Vladimíra Hampla zkoumal příbuzného bičíkovce, jenž má mitochondrie značně redukované.Do konce roku v budově Karolina probíhá výstava „ Kouzlo objevování: od hieroglyfů k Tutanchamonovi “. Připomíná dvě výročí: v roce 1822 Jean François Champollion odhalil způsob, jakým číst starověké hieroglyfy a o sto let později Howard Carten objevil Tutanchamonovu hrobku. Vstup zdarma.Autorka působí jako vědecká redaktorka na Univerzitě Karlově.