Pavla Hubálková

Mikroskopický snímek květu huseníčku rolního. Zdroj: CEITEC.

Tým vědců a studentů katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na Kamerunské hoře. Foto Štěpán Janeček.

Čeští archeologové odkryli pod Řípem pohřební konstrukci podobnou megalitickým hrobkám. Foto: Martin Mykiska, archiv ZČU.

Mikroskopický snímek myších spermií, na kterých je zeleně zobrazeno „sirovodíkové brnění“‎. Foto: archiv Jana Nevorala.

Původně jihoevropskou Kudlanku nábožnou lze v důsledku globálního oteplování potkat už i v okolí Olomouce. Foto: Otakar Fojt.

Češi si zakládají na své vynalézavosti a čas od času ji ve vědě také předvedou. Aktuálně se to excelentním způsobem podařilo týmu rostlinného biologa Karla Říhy, který objevil nový buněčný mechanismus úzce spojený s produkcí semen. Nový přehled vědeckých poznatků s českou stopou krom toho upozorňuje na experiment, jež zjišťoval, co si myslí běžní Rusové o jaderných zbraních. A zmiňuje i výzkum, který mapoval druhovou bohatost lesů na Zemi a odhalil, jak chudé jsou české lesy.Tým Karla Říhy z brněnského CEITEC zkoumá základní biologické procesy úzce spojené s rozmnožováním rostlin a tvorbou semen. Nyní se jim díky mimořádné dávce kreativity podařilo objevit dosud neznámý mechanismus, který probíhá na konci meiózy (buněčného dělení) a inhibuje syntézu proteinů. Jde o proces úzce spojený s produkcí semen a jeho další studium by mohlo otevřít nové možnosti při vývoji zemědělských plodin schopných lépe odolávat změnám klimatu.Objev publikoval jeden z nejprestižnějších vědeckých časopisůa stojí za zdůraznění, že se jedná o výsledek „made in Brno“ – bez mezinárodních spoluprací, což je u podobných publikací jev velmi zřídkavý. Celý úspěch je o to větší, že zkoumat meiózu je opravdová výzva. Trvá pouhých pět až šest hodin a buňky, v nichž k dělení právě dochází, jsou vzácné a ukryté v miniaturních květních poupatech o velikosti pouhých několika desetin milimetru. Brněnský tým si za tím účelem vyvinul unikátní mikroskopickou metodu a je jednou z pouhých dvou laboratoří na světě, které jsou schopny meiózu pozorovat v reálném čase.„Středoevropské lesy jsou v porovnání s porosty v obdobných zeměpisných šířkách v jižní i severní Americe a v Asii poměrně druhově chudé,“ říká Štěpán Janeček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, jeden z 249 autorů z padesáti zemí světa, kteří zkoumali biodiverzitu lesů na planetě. V globální analýze publikované renomovaným časopisemmimo jiné zjistili, že nejrozmanitější jsou lesy Amazonie a obecně jsou tropické porosty druhově mnohem rozmanitější, než vědci dosud předpokládali. Studie také ukázala, že kromě teploty a srážek hraje v tropické diverzitě významnou roli i půda, členitost terénu a dlouhodobé působení člověka. Čeští ekologové přispěli daty z Kamerunu, kde místní faunu i flóru studují již přes patnáct let.„Názor veřejnosti hraje roli i v autoritářském Rusku,“ říká Michal Smetana z Fakulty sociálních věd UK. V nové studii s kolegou Michalem Onderčem zkoumali postoj běžných Rusů k bojovému nasazení jaderných zbraní. Dobrá zpráva: přestože obyvatelé Ruska obecně podporují vlastnictví jaderného arzenálu coby symbol moci, jeho vojenské použití silně odmítají, a to i za cenu případné prohry. Více v rozhovoru pro magazín„Ve východní, vstupní části mohyly jsme objevili základy stavby, jakési svatyně. To je pozoruhodný a pro nás do značné míry nečekaný objev. Dosud se žádná taková mohyla na našem území nenašla,“ líčí v rozhovoru proJan Turek. Na místě nalezli ostatky jedince s lukostřeleckou výbavou z pozdní doby kamenné a dodatečný pohřeb mladé ženy, který proběhl o tisíc let později. Velmi pravděpodobně to nebude objev poslední, mohyl a pohřebišť je v okolí Řípu mnoho, protože oblast již v pravěku přitahovala pozornost a byla považována za posvátné místo, kam lidé přicházeli vykonávat celou řadu nejrůznějších ceremoniálů.„Pokud chceme pomáhat nemocným, musíme se dlouhodobě věnovat výzkumu, ale také získané poznatky dotáhnout do klinických studií,“ říká hematog a vědec Tomáš Stopka. Jednu takovou teď úspěšně dokončil spolu s kolegy a kolegyněmi z centra BIOCEV, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN). Více se dozvíte v rozhovoru proStrukturní virologové z laboratoře Pavla Plevky na brněném CEITEC odhalili strukturu enteroviru 70, který způsobuje virové záněty spojivek – akutní hemoragickou konjunktivitidu. Poznání otevírá cestu k vývoji nových terapeutik, protože účinná léčba zatím neexistuje. zjistili vědci z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a z plzeňského Biomedicínského centra. Ačkoli je plynný sirovodík neboli sulfan ve vyšších koncentracích prudce jedovatý (možná si z hodin chemie pamatuje „H2S smrdí jako pes“) v malém množství si ho vyrábí organismy ve svých buňkách, kde plní nejrůznější funkce, především signalizační – slouží jako rychlý posel při předávání informací mezi buňkami. Nyní vědci zjistili, že také obaluje a chrání spermie a hraje tak významnou roli v plodnosti. „Externím dodáním sulfanu během umělého oplodnění či například plemenitbě hospodářských zvířat bychom mohli jednoduše zvýšit ochranu spermií a tím ve výsledku i úspěšnost oplození,“ nastiňuje Jan Nevoral, vedoucí Laboratoře reprodukční medicíny, jež ve výzkumu plánuje pokračovat a přenést ho do praxe.v časopisu popsal nizozemský tým, jehož součástí je i Adéla Melcrová. Teixobactin bakterie zabíjí unikátním mechanismem – dvojím útokem na jejich buněčný obal, což přináší novou „zbraň“ v boji s antibiotickou rezistencí., který v 60. letech s kolegou Milanem Hadravským sestrojili první konfokální mikroskop s dvojitým řádkováním. Tento objev odstartoval revoluci v mikroskopii a s tím související rozvoj poznatků v molekulární biologii. Že jste o nich nikdy neslyšeli? Ano, narodili se na špatném místě a ve špatné době.Kudlanka nábožná, původní obyvatelka Jižní Evropy, která se v souvislosti s globálním oteplováním přesouvá stále více na sever. V půlce srpna ji můžete potkat už i v okolí Olomouce.Autorka působí jako vědecká redaktorka na Univerzitě Karlově.