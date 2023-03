Pavla Hubálková

Jan Hrček bude pro výzkum využívat vztahy mezi parazitickými vosičkami a octomilkami. Foto: Phil Hönle

Jak je možné, že v tropickém pralese spolu dokáže žít tolik druhů zvířat, aniž by se navzájem požrala? Odpověď nyní hledá jihočeský přírodovědec Jan Hrček. A to díky štědrému evropskému grantu.Co lidem dává šanci obstát tváří v tvář klimatickým změnám se zase snaží vysvětlit nová strategická karetní hra, za jejímž vznikem stojí herní vývojáři Charles Games a organizace Člověk v tísni.Krom toho další přehled vědeckých úspěchů, které v sobě nesou český otisk, zmiňuje překvapivý poznatek o tom, kolik nám toho o lidském chování řekne fyzika.Výzkumu, který unikátním způsobem kombinuje poznatky z ekologie a evoluce, se v australském pralese i českobudějovické laboratoři Biologického centra Akademie věd bude věnovat molekulární ekolog Jan Hrček. Se svým konceptem uspěl v soutěži o prestižní grant Evropské výzkumné rady (ERC). Podrobnosti nabízí text publikovaný v Hospodářských novinách Práce Martina Schwarzera z Mikrobiologického ústavu Akademie věd přináší naději lidem trpícím podvýživou z důvodů chudoby nebo jiných zdravotních komplikací. Nejnovější zjištění mezinárodního týmu uveřejnil prestižní časopis Science . Vyplývá z nich, že pravidelné podávání probiotické bakteriemůže zmírnit následky chronické podvýživy. Ukázalo se totiž, že zlepšuje poporodní růst podvyživených myší a podporuje produkci i aktivitu růstového faktoru-1 (IGF-1) a inzulinu.Mezinárodní tým parazitologů a medicinálních chemiků z Univerzity Karlovy a Biotechnologického ústavu Akademie věd v centru BIOCEV vyvinul a úspěšně otestoval látku proti smrtícímu cizopasníkovi, který napadá lidský mozek. Navzdory veškeré moderní léčbě drtivá většina nákaz stále končí fatálně. Nový přípravek nyní uspěl v léčbě infekce u myší. Vědci při výzkumu objevili i další antiparazitní látky, které by se v budoucnu mohly najít využití v boji proti malárii nebo spavé nemoci.Herní vývojáři Charles Games a Člověk v tísni vytvořili novou strategickou karetní hru Beecarbonize , která je dostupná zdarma. Hlavním protivníkem je klimatická změna a cílem hráčů je proměnit průmysl, upravit zákony a chránit přírodu s jediným cílem – přežít.Překvapivě mnoho, jak ukazuje studie Jana Korbela, který nyní působí v Complexity Science Hub Vienna. Pro odhad toho, jak se lidé seskupují do názorových skupin, využil principů, na jejichž základě se samoorganizují částice se spinem. Více se lze dozvědět v týdeníku HROT Ano i ne. Michal Kořenář s kolegy v nové práci zjistili, že při učení se dvěma jazykům nejdříve dochází k růstu mozkových struktur. Po dosažení jistého množství znalostí se už ale orgán dále nezvětšuje a někdy se jeho objem dokonce zase zmenší.„Narůstá antibiotická rezistence, proto hledáme způsoby, jak měřit přítomnost těchto léčiv například v pitné vodě či mléce,“ říká vedoucí výzkumného týmu Michal Otyepka. Senzor vyrobený z nového nanomateriálu odvozeného od fluorografenu stačí připojit k běžnému mobilnímu telefonu.Nyní díky studii Tomáše Brabce víme proč: „Dlouho se myslelo, že příčinou střevních zánětů u pacientů s Crohnovou chorobou je molekula IL-17. My jsme ukázali, že je to nejspíš přesně naopak.“ Detaily přináší článek v časopisuTým Kláry Hlouchové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy s americkými a japonskými kolegy stimuloval časné podmínky na Zemi. Jejich úsilí pomohlo identifikovat aminokyseliny klíčové pro vznik prvních proteinů. Výsledky studie umožňují nahlédnout do evoluce proteinů a mohou inspirovat proteinové inženýrství i navrhování léčiv.– vymřeli – nejspíše kvůli klimatické změně za poslední doby ledové. Vyplývá to z mezinárodní práce publikované v prestižním časopise, na níž se podílel i tým českých archeologů z Akademie věd.Novou generaci softwaru MZmine, který umožňuje analyzovat rozsáhlá kvanta dat získaná při zkoumání látek pomocí hmotnostní spektrometrie, vyvinul mezinárodní tým vědců vedený Tomášem Pluskalem z dejvického Ústavu organické chemie a biochemie. „Největším přínosem projektu MZmine je mezinárodní komunita expertů, která se kolem něj vytvořila,“ míní Pluskal.Ozvěna, vizualizace zvuku, otázky rezonující společností a reflexe, která šíří dál nové myšlenky a inspiraci – ECHO – ústřední téma 58. ročníku mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia film Olomouc (AFO) , který se letos koná od 25. do 30. dubna. Těším se!Autorka působí jako vědecká redaktorka na Univerzitě Karlově.