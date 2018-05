David Rath

Sociální demokraté se rozhodnou, zda chtějí být ve vládě s Andrejem Babišem. Současně není vůbec jasné, zda tato vláda získá důvěru, protože třetí partner koalice - komunisté, nechtějí podpořit rozšíření vojenských misí. Je až neuvěřitelné, jak ČSSD vrství jednu chybu za druhou. ČSSD ovládli mimozemšťanéVypadá to, jako kdyby vedení Sociálních demokratů ovládli mimozemšťané. Tedy lidé, kteří vůbec netuší, co od nich jejich povětšinou bývalí voliči chtějí. Současní, ale hlavně bývalí voliči od socialistů očekávají kroky směřující ke snižování sociální nespravedlnosti. Tato nespravedlnost je v současnosti nejvíce způsobena faktem, že globální gigantické korporace si udělaly z Čechů otroky a naše země se stala jejich kolonií. Ročně z nás vyždímají stovky miliard.Koloniální místodržícíAndrej Babiš je jejich zdejším místodržícím. Jeho podnikání je s globální chobotnicí propojeno a životně na ní závisí. Ať už jde o banky a jejich úvěry pro Agrofert nebo o různé obchodní partnery. Proto tak zásadně odmítá návrhy na progresivní zdanění oligopolních kolonizátorů. To mělo být naopak zásadní téma pro Sociální demokracii a konečně i komunisty. Dobře promyšlenými kroky by se dalo získat až 100 miliard ročně, což by vyrovnalo dluhový státní rozpočet a zbylo by na vyšší důchody, platy i investice.Zlatá vejce se kutálí pryčNaše zem snáší zlatá vejce, ale prospěch z nich má někdo úplně jiný a jinde. Místo tohoto srozumitelného tématu a zásadního požadavku, ČSSD upřela svoji pozornost na detaily a marginálie, které jejich voliče prakticky nezajímají. Zdá se, že vidina křesel ve vládě zbavila vedení socialistů zbytků politického rozumu. Výsledkem bude další propad voličské podpory.Asi poslední šancePokud se řadoví členové nechtějí stát členy mimoparlamentní a bezvýznamné strany, pak musí v referendu říci NE. Strana, která není schopna pochopit a udělat mediální téma z hlavního voličského - společenského problému, nemá žádný význam. Když k tomu ještě přidá podporu rozšiřování problematických vojenských misí, pak je její konec vlastně neodvratný.