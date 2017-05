František Kostlán

Býti tchyní je velký zločin. Hlásá to Bohuslav Sobotka, v marném očekávání, že mu to pomůže k vítězství ve volbách. Otázkou je, jestli Sobotka může klesnout během předvolební kampaně ještě hlouběji než teď. Jde Kohn v pohřebním průvodu. Přitočí se k němu Ábeles a ptá se.Skvostných anekdot o tchyních je mnoho, a slyšel jsem nejednu vyprávět i ženami, které jsou samy tchyněmi. Náš předseda vlády je však chlapák, kampak na něj s anekdotami, když může tchyni rovnou grilovat.Sobotka se dnes holedbal, že Andrej Babiš by mu měl poděkovat za odmítnutí návrhu, aby po něm resort financí převzala náměstkyně Alena Schillerová. Reagoval tak na kauzu údajných úniků informací z policejních spisů, v níž byl mezi jinými obviněn i majitel investiční skupiny DRFG David Rusňák. „Jeho tchyní je právě Babišova náměstkyně Schillerová. Přestože od Rusňáka se Babiš razantně distancoval, Schillerová na ministerstvu zůstává, podivil se premiér. Rusňák mezitím ukončil své členství v ANO,“ informovala Česká televize „V každém případě je jasné, že si ANO dělalo z lidí legraci, když tvrdilo, že paní Schillerová je jen obyčejná úřednice. Rusňákova DRFG vyrostla na obchodech s dluhopisy, tak snad tam nebude zase problém s těmi korunovými,“ dodal premiér.Sobotka ovšem nepřinesl žádnou informaci, která by nasvědčovala tomu, že Alena Schillerová má cokoli společného s kauzou údajných úniků informací z policejních spisů. Ani žádná média nic takového netvrdí. Jediná vina Schillerové tak spočívá v tom, že si její dcera vzala Rusňáka. Další vinou je, že všichni tři byli členy ANO.Sapér Vodička v Haškově Švejkovi horlí, že každý Maďar může za to, že je Maďar. Už jen to, že se někdo jako Maďar narodil, bylo podle něj zločinné. Sobotka se dnes úspěšně postavil po jeho bok: každá tchyně může za to, že je tchyně. Především však nám Sobotka vzkazuje, že všichni rodinní příslušníci mohou za to, co (údajně) spáchal jiný člen rodiny. Alespoň v tom případě, když nejsou sociálními demokraty.Tak se snad od ČSSD dočkáme návrhu zákona, podle něhož bude stát zavírat příbuzné zločinců, pokud budou členy vybraných politických subjektů. Důkazů netřeba, souzeni budou za to, že jsou příbuzní.