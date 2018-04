František Kostlán

Každou touhu po radikální politické změně ohlašuje změna rétoriky. Činili tak prvorepublikoví komunisté i fašisté, činí tak i ti dnešní. A nejen oni, Babišova demagogie se od té jejich mnohdy příliš neliší. Řečníci posunují či mění význam slov, protože právě to je základem manipulace s voliči. Tak třeba slova jako „populismus“ či „xenofobie“ získala během poslední doby u části veřejnosti kladný obsah. Dnes se soustředíme na největší českou fašistickou stranu, SPD Tomia Okamury.SPD ve svém programu píše:Boj proti parlamentní demokracii a politickým stranám, které byly a jsou jejím základem, byl jedním z hlavních bodů předválečného českého fašismu. Například fašistická, a později nacistická, organizace Vlajka na pozvánce ke svému oficiálnímu založení 30. 4. 1930 napsala:Akce národní obrody, přišla 30. 10. 1938 v deníku Národní republika s touto pohrůžku:Vůdce Národní obce fašistické Radola Gajda ve svém projevu na sjednocovacím shromáždění s Národním táborem československým 20. prosince 1938 uvedl i jak na to:Je pravda, že prvorepublikové i dnešní demokratické strany to svým kritikům ulehčily různými korupčními aférami, sklonem ke klientelismu a přílišnou mocí stranických sekretariátů na úkor rozhodování zákonodárců. Avšak fašistům nejde o nápravu v rámci parlamentní demokracie, ale o její zničení. Dříve si k tomu v duchu doby vybrali stavovský stát, Okamura, taktéž v duchu doby, přímou „demokracii“, v níž vyhrává ten, kdo má nejvíc prostředků na kampaň či ten, kdo svým křiklounstvím a za pomoci lží umí zmanipulovat dav (naposledy Brexit).Několik příkladů z myšlenek předválečných fašistů nám objasní, na jaké pozici stojí SPD. Stačí jediné: namísto slova Žid dosadit výraz muslim (islám). Výrazy "cizák", „migrant“, „parazit“ a „zrádce“ a další má Okamura s předválečnými fašisty shodné.18. 11. 1922 vzniklo Národní hnutí, které zveřejnilo rétorické cvičení, obvyklé pro tehdejší krajní pravici:Útoky na cizince (neopodstatněné) i na „cizí kapitál“ stály na počátku útoků na československé Židy i na uprchlíky (Židy i antinacistické Němce), přicházející za později i ze Sudet. Národní tábor fašistický vydal zvláštní leták, v němž napsal:Zanedlouho poté fašistické skupiny již žádaly, aby sem uprchlíci nebyli vpuštěni, či aby byli vyhoštěni. To začala československá vláda aplikovat ještě před obsazením Prahy nacisty.Vlajka již v půli 30. let tvrdila, že přicházejí Židé a marxisté, kteří připraví české lidi o živobytí a kterým by nemělo být dovoleno se u nás usadit. Tito lidé přitom prchali před koncentráky, utrpením a diskriminací. Zachraňovali si život či zdraví, stejně jako dnešní uprchlíci před dlouhotrvající válkou v Sýrii a dalších zemích.Okamura také spílá migrantům , a samozřejmě i Romům:Tehdejší čeští fašisté brojili proti ohroženým uprchlíkům, dnešní fašisté v čele s Okamurou proti válečným uprchlíkům současným - a to stejným způsobem a za pomoci stejné rétoriky. A, opět stejně jako předváleční fašisté, Okamura označuje lidi s jinými názory za zrádce - jeho vypjatě nacionalistické uvažování ani jinou variantu nepřipouští.O sjednocení Národní obce fašistické a Národního tábora československého měli nejradikálnější účastníci pochyby, byli však ujištěni, že členem se nemůže stát Žid a „židovská otázka“ bude brzy vyřešena zákonnou cestou. To se bohužel stalo už za druhé republiky, byla to československá vláda, která u nás začala s protižidovskými opatřeními, nikoli nacisté. I Okamura na to zatím jde „zákonnou“ cestou - chce zakázat islám, což je v rozporu s naší ústavou i s hodnotami, jež stojí v základech našeho státu a které reprezentuje právě ona fašisty nenáviděná humanita.Jak již bylo řečeno, i Okamura dává důraz na národní stát, který by nejradši vyčistil od migrantů a Romů. Že nemá rád Romy, dokázal mnohokrát, například v tomto nenávistném šlehu Své postavení mezi krajně pravicovými extremisty stvrdil také víckrát.napsal Okamura na svém blogu 14. 2. 2011 v článku Buďme politicky nekorektní! Dodejme, že Okamura to napsal rok poté, kdy byla Dělnická strana rozpuštěna Nejvyšším správním soudem (únor 2010) jako neonacistická, rasistická, xenofobní, anticiganistická a navazující na Hitlerův nacismus. Vzpomeňme také na Okamurovo úsilí dostat z vězení pravomocně odsouzeného rasistického vraha a mozaika je nahrubo hotova. Tomio Okamura je fašista.