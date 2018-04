František Kostlán

Prázdné fráze a pokrytectví, kterých jsme svědky posledních sedm let, kdy se v Sýrii válčí, se po dnešním náletu USA, Británie a Francie na chemická zařízení vystupňovaly. Pojďme je okomentovat trochu blíž. Na počátku všeho stál masový vrah Bašár al Asad, který se rozhodl válčit proti vlastním občanům, aby si udržel moc. Postupně však udělala válka zvířata i z jeho odpůrců z různorodých skupin. Tak už to válka dělá, s lidmi se nepáře. V Sýrii dnes velmi těžko hledat stranu, která nemá na svědomí mrtvé děti a ženy. A právě to by nás mělo nejvíc trápit, nikoli politika, respektive to, co si ten který politik právě vymyslí, aby nás strhl na svoji stranu. Je třeba být důsledně na jediné straně - na straně lidskosti, tedy těch zbytečně mrtvých civilistů. A ta nám říká, že volat bychom měli po okamžitém zastavení toho masového šílenství.Před sedmi lety stačilo jediné: vojensky zasáhnout a válku utnout v samém počátku. Dnes by tak bylo o miliony méně mrtvých nebo vyhnaných z domova. Celá země by neprožívala tolik bolestného utrpení. Velmoci, které se tehdy nechtěly dohodnout a v Sýrii zasáhnout, by udělaly nejlépe, kdyby dnes mlčely. Ty kecy se prostě nedají poslouchat. A to se týká obecně politiků, včetně těch našich.Komunistický poslanec Zdeněk Mlátička Ondráček na svém facebooku napsal pozoruhodné zamyšlení:Zdeňku klid... do pravé ruky vezmeme pomalu obušek, ten dlouhý, bílý, rozpřáhneme se… ták… a ztěžka se uhodíme do míst, kde normální lidé mají mozek. Nepomohlo? Nevadí, tak znovu, dokud to nezabere.Jiří Ovčáček na twiteru:V tom musím s Jirkou naprosto souhlasit. Hned jak Hrad tento svůj názor sdělí Asadovi a vyzve ho, aby s vojenským řešením v Sýrii skončil, napíšu Jirkovi a Milošovi děkovný dopis. Uvědomujete si, že ten Ovčáček je vlastně geniální?Šéf amerického sboru náčelníků štábů Joseph Dunford řekl, že cílem bylo také mít co možná nejméně ruských obětí.Tak a je to venku, zbývá jen dodat, že ultramoderní rakety Donald I., které rozeznávají nepřítele podle národnosti, vyvinul sám tvůrce alternativní pravdy Donald Trump na jednom hodně divokém mejdanu v Bílém domě.Syrská vláda prostřednictvím státní televize sdělila, že její armáda zvítězila a jejich protivzdušná obrana zničila většinu raket. Oznámil to náčelník generálního štábu syrské armády Bašár al Pyrrhos.vyjádřil se na twitteru Miroslav Kalousek.No to máš pravdu, Míro, jen to chce domyslet do konce. Asi bychom měli bombardovat všechny strany konfliktu v Sýrii, protože dnes už na všech stranách stojí vrazi a zločinci. Nebo snad víš o nějaké skupině, která v Sýrii dosud neplní svou denní dávku mrtvých dětí a žen?vyjádřil se na webu strany předseda KSČM Vojtěch Filip.Nic naplat, Filip má filipa, což, jak víme, je důležité. Tak neleň Filipe, zaleť se svým filipem do Moskvy za Voloďou, dej si s ním pár stovek gramů vodky a svůj postřeh mu sděl. On chudák zatím určitě neví, že svými vojenskými ataky v Sýrii nepřispěl k řešení a naopak přiostřil napětí, s rizikem, že mohou mít katastrofický dopad.Intervence v Sýrii podle generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga povede ke snížení kapacity syrského vládnoucího režimu vést chemické útoky proti svému lidu.Stoltenberg je ve svém oboru známá kapacita, teď jde jen o to, jestli mu ta víra v pokrok nesníží ve světě kapacitu. Asad nutně nepotřebuje chemické zbraně, má kapacitu i ve zbraních konvenčních, v počtu vlastních vojáků i žoldáků, kapacitu spojeneckou, hlavně s Ruskem. Má však i kapacitu založenou na lhostejnosti a alibismu, kterou mu prokazují NATO a EU od samého počátku. Jak již řečeno, kdyby Západ včetně Turecka zasáhl na počátku války, mrtví by byli živí, Sýrie by byla stabilním státem a uprchlická vlna by neproběhla. To by teprve byla kapacita - ta mírová, Jensi.To mluvčí íránského ministerstva zahraničí byl k útoku vstřícnější než náš Filípek. Jak řekl,Jestli jde jen o regionální důsledky, tak to si Donald jistě rád zastřílí znovu. Má prst na spoušti a ten prst ho evidentně svědí - už si dlouho žádnou pořádnou akční bojovku nezahrál. O odpovědnosti Íránu v celém konfliktu mluvčí bohužel nemluvčí.řekl ruský velvyslanec ve Washingtonu Anatolij Antonov Antonov, přičemž tou urážkou měl na mysli dnešní letecký zásah. Také upozornil, žeTo už by chtělo zeleného antonova a následný odvoz na psychiatrii, ten člověk evidentně duševně strádá. Souhlasím s ním, že urážet chrabrého vojevůdce je nepřípustné - to totiž stíhá Voloďa sám, svou politikou, která nebere ohled na lidskost. Uráží sám sebe natolik, že nějaká ta nadávka navíc v podobě bombardování syrských chemiček v tom nutně musí zaniknout. Vsadil bych na to celé ruské zásoby chemických zbraní. A že jich je za miliardy.A to by bylo, aby se do věci nevložil chytrý Honza.napsal na twitteru předseda ČSSD Jan Hamáček.To máš, Honzo, tak: Spolupráce mocností na ukončení konfliktu v Sýrii prakticky neexistuje, každý se zde chce jen předvést před světem, na úkor místních civilistů. Že bys jim hamal ty žvásty? A čekat na rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN nemá v tomto případě valný význam, dokud tam Rusko a Čína mají veto. I těmto mocnostem jsou lidské životy naprosto ukradené. Že bys o tom nevěděl? To křeslo ministra vnitra už pro sebe nežádej, prosím. Díky.napsal na twitteru předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.No Jirko, to máš úplnou pravdu, jen jsi zapomněl, jistě jen nedopatřením, k těm za tamní stav odpovědným přidat Turecko, Saudskou Arábii, USA v čele se slabošským Obamou a v prsa se bijícím Trumpem, jakož i Evropskou unii, která tak ráda žvaní o lidských právech a hodnotách, aniž by pro ně cokoli smysluplného udělala.Podle Vladimíra Putina je úder aktem agrese vůči suverénnímu státu a dál zhorší humanitární situaci v zemi. Moskva kvůli útoku svolá mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN.uvedl Putin. Podle něj budou mít úderyVoloďo, že tys zapomněl pozřít svou denní dávku antidepresiv? V Radě bezpečnosti ti to vetujou Amíci - to znáš ne? A jak se tím zhoršuje humanitární katastrofa? Že by Syřané požívali chemikálie namísto běžné stravy? Zavírání očí před teroristy - to také umíš, ne? Vždyť podporuješ nejvýznačnějšího teroristu v regionu Bašára Asada. A že by právě tvé vojenské útoky, při nichž vraždíš civilisty v Sýrii jak na běžícím pásu, včetně bombardování nemocnic, uprchlickou vlnu nevyvolávaly?„Ničivý vliv na celý systém mezinárodních vztahů“ to bezesporu mít bude, na rozdíl od krádeže ukrajinského Krymu a Donbasu, to mělo na systém mezinárodních vztahů vliv velmi příznivý a uklidňující.prohlásil v projevu obhajujícím letecké nálety na syrské chemičky Donald Trump.Správně se Donalde ptáš, odpověď však jistě znáš. Ani Rus, ba ani Peršan, Francouz, Brit či Američan nechce vraždění nevinných mužů, žen a dětí. To chtějí politici, mnohdy i ti američtí. Sdělovat světu tyhle alternativní pravdy vážně už nemá cvek.