Jan Hamáček

Tak Hamáček chtěl vnitro, takže vláda nebude... Takové je vysvětlení Andreje Babiše, proč jednání mezi ČSSD a hnutím ANO po třech týdnech zkrachovala. Je to samozřejmě naprostý nesmysl. Pravda je taková, že Andrej Babiš ani po pěti měsících od vítězství ve volbách nedokázal sestavit vládu s většinou ve Sněmovně. A vinu na tom nese především on sám. Místo uznání vlastní chyby jen znovu vidíme osvědčenou marketingovou strategii hnutí ANO: “Máme problém, tak ho odcloníme tím, že vymyslíme jednu očerňující větu a budeme ji pořád dokola opakovat. A ono se snad při tom zapomene na jádro pudla, na podstatu celého problému.”Na to ale odmítám přistoupit.Za prvé, tato jednání o vládě nezkrachovala kvůli jakýmkoli personálním požadavkům ze strany ČSSD. A už vůbec ne kvůli mým osobním ambicím. Jediné, s čím jsem do jednání s hnutím ANO šel, byla vůle sestavit fungující vládu s důvěrou. Hnutí ANO jsme nabídli, že vyřešíme jejich problém s trestně stíhaným premiérem tím, že ve vládě neusedne ani jeden z předsedů obou stran. Andrej Babiš to odmítl.A to ještě ne zcela hlasitě zaznělo, že jsme po Andreji Babišovi chtěli jasnou záruku, aby se v případě svého prvoinstančního odsouzení okamžitě vzdal postu předsedy vlády. Nutno podotknout, že bychom se spokojili s ústním závazkem. Přesto to bylo něco, co předseda hnutí ANO vůbec nechtěl akceptovat.Stejně jako nakonec odmítl další konstruktivní návrh a ústupek sociální demokracie, že pokud bude ve vládě, ČSSD získá ministerstvo financí nebo vnitra. Ne kvůli místům pro pár straníků, ale abychom zabránili podnikatelskému střetu zájmů Andreje Babiše, respektive zaručili policii prostor pro vyšetřování kauzy Čapího hnízda bez jakýchkoliv tlaků.A tady se dostávám k druhému důležitému bodu. Andrej Babiš a jeho hnutí opakovaně odmítli návrh na to, že by ve vládě přepustili vnitro sociální demokracii. Tak moc se ho nechtěli vzdát, ze radši zahodili tři týdny vyjednávání a velmi reálnou možnost, že bychom vytvořili stabilní vládu s důvěrou a mohli pracovat pro občany této země.Otázka proto nemá být, proč ČSSD lpěla na ministerstvu vnitra. Politici, novináři i občané by se místo toho měli ptát, proč Andrej Babiš na ministerstvu vnitra trvá tak urputně, že je kvůli tomu ochotný riskovat i budoucnost naší země?Mluví se o tom, respektive mluví o tom především hnutí ANO, že sociální demokracie dostala od ANO velkorysou nabídku. Že nám nakone byli ochotni dát pět ministerstev, navíc včetně ministerstva spravedlnosti a ministerstva práce a sociálních věcí. Nebudu říkat, že tato nabídka nebyla slušná. Ovšem my jsme od začátku říkali, že pro ČSSD je účast trestně stíhané osoby ve vládě zásadní problém. Stejně tak jsme říkali, že ho hnutí ANO musí vyřešit. Jenže jediný, kdo celou dobu přicházel se skutečnými návrhy, jak tuto otázku řešit, jsme byli my.Andrej Babiš proto nemohl čekat, že nad jeho problémem zavřeme oči a necháme se opít slušnou nabídkou ministerských resortů. Pokud si skutečně myslel, že nejsme stranou, která trvá na svých zásadách, zmýlil se. Je smutné, že na tento jeho omyl doplatí především tato země, které není jako vítěz voleb schopen dát vládu s důvěrou.