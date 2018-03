Jan Hnízdil

Zápletky, pletky, rozvody a pády premiérůPolitika přitahuje lidi sebestředné, chtivé a megalomanské. Baží po moci. Ruku v ruce s ní jdou peníze a sex.řekl psychoanalytik Jean- Pierre Winter.nechal se slyšet bývalý americký ministr zahraničí Henry Kissinger. Jen málokterý z politiků dokáže odolat. Z premiérů se stává ohrožený druh. Navrhuji zařadit do seznamu Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN 10) novou diagnostickou jednotku: nákaza politické zpupnosti, syndrom Hybris. Kosí jednoho předsedu vlády za druhým.Již dříve rozvedený poslanecneodolal půvabům ambiciózní provozní parlamentní restaurace Šárky. V létě 2004 se stal historicky nejmladším premiérem. Vzápětí zázračně zbohatl na akciích Moravia Energo. Manželka se zapletla s provozovatelkou nevěstince, trestně stíhanou Libuší Barkovou. V roce 2014, v dokumentu cyklu Expremiéři, Gross veřejně přiznal, že během své politické kariéry pochybil.vzkázal divákům. Pozdě. Po Hybris přišla Nemesis. Bohyně pronásledující ty, kteří se, zaslepeni úspěchem a mocí, dopouštěli zpupných činů. Bohyně osudové pomsty převlečená za ALS.oznámil v létě 2007 premiér. Jeho sexy mozek okouzlil mladičkou tlumočnici Petru Kováčovou. Love story vydržela deset let. V únoru 2017 paní Petra i s dcerou Margitou sexy mozek opustily. Rozchod, dělení majetku, ani dohoda na péči o dceru nejsou ani zdaleka přátelské.S manželkou Pavlou se nechával fotit na volebních bilboardech. Pomohla mu až na samotný vrchol. Z neznámého ostravského senátora se stalv srpnu 2006 premiérem. Krátce poté vyšlo najevo, že udržuje milenecký vztah s poslankyní Lucií Talmanovou. Rozvedl se v únoru 2010. V létě téhož roku znovu oženil. Po sérii skandálů a propadu volebních preferencí jej straníci donutili v dubnu 2010 rezignovat. Pokus o návrat do politiky, kandidatura na funkci prezidenta republiky, skončil fiaskem.píše v prohlášení z června 2013 premiér. Důvod? Skandální odhalení jeho vztahu s bývalou vedoucí sekretariátu ODS Janou Nagyovou. Manžele Janu a Petra dnes Nemesis doprovází k policejním výslechům.Nákaze se nevyhnul ani plachý premiér. Po 14 letech manželství oznámil v létě 2017 jeho rozpad.napsal v prohlášení pro média. Rozpad manželství následoval i propad do politické nicoty.Premiérmá obrovskou moc. Je druhým nejbohatším Čechem. Zapletl se s StB, s korunovými dluhopisy, do Čapího hnízda zapletl manželku s rodinou. Bývá označován za českého Berlusconiho. Ani toho nedostihly korupční skandály. Vaz mu zlomila až aféra s nezletilou marockou tanečnicí Ruby - zlodějskou srdcí. Bude zajímavé sledovat, zda premiér Babiš ovládne svoje ego, odolá přitažlivosti ženské. Nemesis, v podobě půvabné paní Moniky, by měla mnohem ničivější sílu než politická opozice, petice občanů, vyšetřovatel Nevtípil, OLAF a Ústav paměti národa dohromady.Pozn.: V době nástupu do čela kabinetu měli za sebou rozvod také. Z předsedů vlád samostatné České republiky se nerozvedli jen