Jan Lipavský

Nestává se často, aby v místnosti plné politiků vládlo úplné ticho. Tento vzácný okamžik jsem zažil v půlce července v sídle amerického think tanku Atlantic Council ve Washingtonu. Konference, na kterou se sjeli odborníci a politici z celé Evropy, měla už dávno začít, nikdo z účastníků však tomuto faktu nevěnoval pozornost. Všichni se zatajeným dechem sledovali velkoplošnou obrazovku, která vysílala přenos ze summitu mezi americkým a ruským prezidentem v Helsinkách. Když se novináři zeptali Donalda Trumpa, jestli se Rusko vměšovalo do amerických voleb, atmosféra v místnosti zhoustla. Prostým „ne“ potvrdil prezident naše nejčernější obavy. Tématem naší konference bylo právě „Ruské vměšování do demokratických procesů.“A tak zatímco stabilní génius dal svým popřením vládci Kremlu nejkrásnější dárek na světě, skupinka zástupců evropských zemí začala debatu o skutečném stavu věci. Zkušeností s kremelskými vlivovými akcemi jsme měli dost.Jakékoliv vměšování do voleb je útok na jedno ze základních lidských práv. Lidé musí mít možnost svobodně rozhodovat o osudu země, která je jejich domovem. Putinovo Oko se přitom pravidelně rozhlíží po Evropě a posílá armády trollů tam, kde právě probíhají volby. V Česku jsme už dvakrát zažili časy, kdy naše internetová a mediální scéna byla zaplavena falešnými komentáři a dezinformacemi, které měly jediný cíl. Zmanipulovat nás před volbami.Lidé přestávají věřit v demokracii po celém světě. Příčin je mnoho, jednou z hlavních je ale rozmach internetu a vznik sociálních médií. V době, kdy článek, či post na Facebooku může vytvořit v podstatě kdokoliv, ztrácí snaha o ověřování všech informací smysl. Pro lidi je čím dál těžší poznat, co je pravda, a co ne.Technologické společnosti musí v boji proti nepřátelskému vměšování více spolupracovat s vládním i nevládním sektorem. Musíme zvýšit transparentnost sociálních sítích a přenést na ně větší zodpovědnost za zveřejňovaný obsah. Za žádných okolností však podobná opatření nesmí vést k cenzuře.Musíme posílit bezpečnost a zvýšit transparetnost politické inzerce, aby se dalo podchytit financování ze zahraničí. Je také nutné poskytnout lidem přístup k informacím o tom, jak vznikají zprávy a jak rozlišovat mezi dezinformacemi a kvalitní žurnalistikou.Musíme se začít bránit dřív, než nám bude tato schopnost zcela odebrána. Než ztratíme možnost rozlišovat mezi skutečností a výmyslem. Než bude naše schopnost uvažovat kriticky zcela pohřbena pod návaly strachu a naštvanosti. Ačkoliv je tento Havlovský boj za lepší svět náročný a často frustrující, nesmíme přestat.Ani Američané svůj boj o demokracii, Trumpovi navzdory nevzdávají. Jen několik hodin po Summitu se od jeho výroků distancovala celá politická scéna.. Hodnoty, na kterých byla tato země založena jsou v dnešní době také podrobovány tvrdé zkoušce v podobě prokremelských a populistických politiků. Pokud ji překonáme, vyjdeme jako národ daleko silnější.