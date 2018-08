Jan Lipavský

V reakci na smrt tří českých vojáků v Afghánistánu se v našem mediálním prostoru objevilo mnoho článků vysvětlujících důležitost zahraničních misí. Bohužel vzniklo také přibližně stejné množství literárních produktů od akademiků z SPD, odborníků na bezpečnost z Haló novin a dalších zapálených nahnědlých vlastenců a slušných Čechů. Ti volají po zrušení misí, Afghánistánu a NATO, ani ne tak proto, že by to řešilo nějaký problém, nebo nedejbože dávalo jakýkoliv smysl, ale čistě proto, aby naštvali tu stále ještě příčetnou část populace. Jedním z nich je i přední český expert na boj s démony, které si sám vytvoří, Václav Klaus mladší. S instinktem Gluma větřícího prsten moci vycítil, že téma misí hýbe veřejným prostorem a aniž by si o problematice něco přečetl, nebo tématu snad rozuměl, vytvořil pro novinky.cz pásmo náhodných slov, ve kterém, se typicky vymezuje proti problému, který neexistuje.Projevy VKml, mluvené i psané, jsou specifickým žánrem národoveckého blouznění. Nelze k nim tedy přistupovat jako ke komentářům, či seriózním zamyšlením, ale spíše jako k dílům, jejichž hlavním posláním je uspokojit emoce. Číst jeho, je podobné sledování seriálu Ulice. Je to plné emocí a moc to nedává smysl, větší část národa z toho má menší trauma, ale vždy se najde specifická cílovka, která se nemůže dočkat pokračování. Zatímco ale Ulice je relativně neškodná, VKml dodá hněv, znechucení a nedůvěru.Většina společnosti vyjádřila podporu padlým vojákům a podpořila pokračování afghánské mise. VKml, stejně jako bývalý prezidentský tiskový mluvčí Petr Hájek, jde protiproudu. Tomu velí logika žánru. Jeho hlavní argument spočívá v tom, že v Afghánské misi nevidí žádný smysl. Že mise smysl mají bylo přitom vysvětleno už nesčetněkrát, vysvětlil jsem to dokonce i já ve svém textu pro Právo Ačkoliv se mi do této mediální stoky nechce příliš zabrušovat, několik argumentů reagujících přímo na text VKml si neodpustím. Tedy alespoň těch, které se týkají školáckých faktických chyb. Sice jde trochu o boj s větrnými mlýny, protože u populistů jde stejně jen o negativní emoce a nikoliv o fakta.1) VKml: "Skoro největší armádu NATO má Turecko - a žádné vojáky v Afghánistánu nemá,", realita je taková, že Turecko má v Afghánitánu kontingent přes 500 vojáků.2) VKml: "Podobný syndrom zažila americká armáda už ve Vietnamu – frustrující boj s nikým." Snaha vsugerovat, že v Afghánistánu existuje opoziční vláda, ke které se přidává civilní obyvatelstvo je mylná. Země má jednu vládu. Talibánu se daří přežívat především vazbou na všudypřítomný organizovaný zločin a lokální vůdce. Navíc většina obětí akcí Talibánu je z řad civilního obyvatelstva a afghánských bezpečnostních sil.3) VKml: "Tálibán ovládá velkou část země." Talibán má pod přímou kontrolou 4% země. Právě proto se uchyluje k sebevražedným útokům, které jsou typickou teroristickou a guerillovou taktikou, kterou provádějí převlečení za civilisty. Vice zde.4) VKml: "Afghánistán je hornatá (třetina území leží výše než Sněžka) a zvláštní země, kde za posledních čtyřicet let ztroskotaly dvě největší světové armády – sovětská i americká." Souhlasím, že je Aghánistán hornatá země, škoda, že ještě nebyl doplněn přepočet rozlohy na fotbalová hřiště. Nicméně zatímco šíření komunistické ideologie rozvrátilo relativně funkční společnost a sovětská armáda při ozbrojeném pokusu o udržení komunistické vlády naprosto selhala a zradikalizovala místní náboženské vůdce, tak armáda USA společně s dalšími spojenci pokračuje v operaci již 17 let. Momentálně se soustředí na budování kapacit vlády čelit vojensky Talibánu, ale také nově rozpínajícímu se Islámskému státu. Zároveň probíhají pokusy o mírová jednání s Talibánem.5) VKml: "Oběma se podařilo dobýt hlavní město Kábul, odstranit pomocí speciálních jednotek prezidenta a navolit loajálního nového (za SSSR se jmenoval Babrak Karmal, pokud mne paměť neklame)." Zde přímo odcituji aktualne.cz : "Ani jeden z mužů, které Klaus označuje za "prezidenty", jimi v běžném slova smyslu nebyli. Hafizulláh Amin, kterého svrhli Sověti, byl komunistický revolucionář, který dal zavraždit svého předchůdce a pak se vymkl kontrole. Muhammad Umar, odstraněný Američany, zase neprošel žádnými volbami a zemi vládl jako zakladatel a vůdce hnutí Tálibán."Je správné vést debatu o významných celospolečenských otázkách, ke kterým působení české armády patří. Pluralita názorů je pro demokracii důležitá. Protiargumenty ale musí být založeny na faktech a racionalitě. Pojďme zkusit vést pro změnu slušnou a smysluplnou debatu. Ke ždímání emocí tu konec konců už máme ty nekonečné seriály.