Jan Lipold

V čele Národní galerie končí respektovaný kunsthistorik Jiří Fajt. Ministr kulturistiky Antonín Staněk (ČSSD) místo něj nasadil krizového manažera Ivana Morávka, jehož životopis zdobí čtyři léta šéfování pekárnám Penam Slovakia z holdingu Agrofert. Mistr Theodorik, Lucas Cranach starší, Peter Paul Rubens, Albrecht Dürer, Jakub Schikaneder, Henri Rousseau, Gustav Klimt a Jan Zrzavý budou mít tvrdý chleba.Sbírky moderního umění naopak obohatí abstraktní instalace Hubená koza, do které bude vidět jako do ministra Staňka. Odvoláním Fajta, jemuž prezident republiky zarputile odpírá profesorský dekret, si hradní přízeň – kdyby chvála komunistického básníka Sýse a křtiny Grebeníčkovy knihy nestačily – definitivně pojistil.Staněk vytýká Fajtovi ekonomiku, dokonce kvůli tomu podal dvě trestní oznámení (to nic nestojí). „Už loni ministerstvo kultury muselo dofinancovávat hospodaření NGP více než 15 miliony korun, podobně by to vypadalo, jak se ukazuje v letošním roce,“ durdil se ve čtvrtek na tiskové konferenci.15 milionů jistě není kapesné ani v provozu kulturní instituce – ale taky to není ani čtvrtina tradiční dotace, kterou má v dohledné době vláda přiklepnout na pořádání Velké ceny motocyklů v Brně. Jsem zvědav, jak bude o řevu motorů hlasovat pan Staněk.