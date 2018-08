Jan Tománek

Doprava v Praze kolabuje, vzduch je znečištěný zplodinami více než milionu aut a staví se nové tunely a obchvaty. Opravdu žádné řešení neexistuje? Sám do centra Prahy nejezdím tak často, aby se mi vyplatilo mít roční tramvajenku, takže mám v zásadě tři možnosti dopravy - na kole patnáct kilometrů, což nelze v každém počasí a také nejsem zrovna atlet, takže to člověka lehce zmáhá. Další možnost je MHD a lístek za 32 korun, nebo autem, kde mě nafta vyjde tak na 25 korun. Volba je pro mě tedy často jasná a volím auto. Kdyby bylo MHD zdarma, myslím, že bych většinou klidně volil pohodlnou cestu vlakem a metrem. A také si myslím, že lidí jako já jsou desetitisíce a možná i statisíce.MHD je stejná veřejná služba, jako úklid ulic, pouliční osvětlení nebo výjezdy hasičů a policie - také je neplatíme za jednotlivé výjezdy, ale vše jde z našich daní.Začal jsem se zajímat o to, proč nemůže být tedy MHD zdarma (čti placeno pouze z daní), a kde je vlastně zakopaný pes. Skutečně to nejde? Měst, kde je doprava zdarma, jsou ve světě stovky - zde je několik z nich (https://freepublictransport.info/city/ ). Překvapilo mě, že jedním z nich je náš Frýdek-Místek, kde doprava zdarma funguje od roku 2011 a díky ní stoupl počet uživatelů veřejné dopravy o 40% a s tím samozřejmě klesl počet aut. V Čechách to ale není jediné město - dopravu zdarma mají i ve Valašském Meziříčí, Lovosicích, Přelouči, Třeboni nebo Hořovicích.Našel jsem v jednom rozhovoru z roku 2016 odpověď pana Dolínka (radní Prahy za ČSSD, který má na starosti dopravu) „V našich podmínkách je ale cesta k MHD zdarma složitá. Vzhledem k objemu dopravy si zatím absolutní výpadek tržeb z jízdného nemůžeme dovolit. Nicméně za první krok lze považovat třeba snížení ročního jízdného,“A je to skutečně tak?Provoz MHD v Praze stojí ročně 20 miliard. Za lístky a tramvajenky se však vybere pouze 4,5 miliard - takže město tak jako tak doplácí ročně 15,5 miliardy.4,5 miliardy za lístky není ovšem samozřejmě čistý příjem - okolo 170 milionů ročně stojí na platech revizoři a další ty příjemné paní v okýnkách, které prodávají lístky, 58 milionů stojí samotný tisk lístků a zhruba 1 miliardu stojí ročně město provoz Lítačky. To jsou insider čísla, ke kterým se mi podařilo dostat, ale zdaleka to nejsou všechny výdaje spojené s vybíráním jízdného. Nejsou zde zahrnuty náklady na právní zastoupení vymáhání pokut, nákupy a provoz označovacích strojků (ty se mimochodem nyní chystají kupovat nové, za několik miliard…). V reálu tedy Praha získá za prodej lístků a tramvajenek pouze okolo 1-3 miliard korun. Což je pouze 5-15% celkových nákladů, které město za provoz MHD stejně platí.Bylo ty tedy pro Prahu s rozpočtem 70 miliard, tak strašně likvidační zaplatit místo 17-19 miliard rovnou 20 miliard? Samozřejmě, že ne!V té jedné miliardě ale vůbec není započteno zkvalitnění dopravy v Praze, úbytek aut, větší spokojenost lidí, menší výdaje na silnice, parkování a obchvaty…Takže co v tom je? Stejně jako vždy - v první řadě politické a ekonomické lobby těch, kteří vydělávají miliardy na provozu automatů na lístky, tisku jízdenek, provozu Lítačky nebo zkrachovalé Opencard (ještě za ODS a Béma), ve které se zbytečně utratily dvě miliardy. A pak samozřejmě klasická neschopnost, nekompetentnost a nezájem o lidi.A že teď náhodou přišla ČSSD ve volebním programu s MHD zdarma? To je skutečný výsměch všem občanům Prahy, o které se od roku 2010 a 2014 pan Dolínek s paní Krnáčovou (ANO) “starají”. Ne, skutečně jim nejde o náš lepší život v Praze, ale jen se snaží zuby nehty udržet u koryt a najednou propagují to, co osm let za jejich vlády tak odmítali.Pevně věřím, že jim to na podzim Pražané ve volbách spočítají, protože MHD zdarma, mohlo být už dávno.