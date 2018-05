Jiří Chýla

Když jsem psal předchozí blog, netušil jsem, že se téma mého blogu stane tak brzy aktuální, resp. že již v okamžiku jeho vystavení 27. 4. existoval závažný případ, který jeho obsah velmi dobře ilustruje. Ten samý den co jsem zmíněný blog vystavil, tedy 27. 4. 2018, napsal premiér Babiš dopis Mandátnímu a imunitnímu výboru Poslanecké sněmovny , v němž si stěžuje na výroky Mikuláše Peksy z Pirátské strany, člena delegace zahraničního výboru PS v čele s jeho předsedou Lubomírem Zaorálkem a místopředsedou Karlem Schwarzenbergem při jednání s evropským výborem švédského Riksdagu 27. 3. 2018. Oficiální zpráva o této cestě je zde. Podle informace dalšího člena delegace Roberta Králíčka měl Mikuláš Peksa o Andreji Babišovi hovořit jako o premiérovi, který „rozkrádá a zneužívá dotace a je trestně stíhaný“. Podle vyjádření poslance Králíčka prý byli švédští účastníci jednání tímto vyjádřením „značně zaskočeni“. Andrej Babiš se proto na Mandátní a imunitní výbor obrací s podnětem o možné zahájení disciplinárního řízení ve smyslu Jednacího řádu Poslanecké sněmovny.Nevím, jak Mandátní a imunitní výbor s Babišovou stížností naloží, ale podstata věci je v odpovědi na otázku, kdo má pravdu: Peksa nebo Babiš? Odpověď je OBA. A to právě v důsledku skutečnosti podrobně rozebrané v mém předchozím blogu Andrej a Bibi, tj. že obsah pojmu „trestní stíhání“ je v našem trestním zákoně výrazně jiný než ve trestních zákonech drtivé většin dalších zemí, včetně Švédska. Mé tvrzení o trestním stíhání ve Švédsku si lze ověřit zde Mikuláš Peksa má tedy pravdu, že Babiš je z hlediska našeho zákona trestně stíhán, přestože ještě nebyl obžalován, protože náš trestní zákon do trestního stíhání zahrnuje i přípravnou fázi a začíná rozhodnutím policie podezřelého „obvinit“. Ve Švédsku a dalších zemích by však Babiš byl podezřelý, stejně jako je Bibi Netanyahu, ale nikoliv trestně stíhaný. Babiš se tedy oprávněně cítí pomluven, protože švédští hostitelé přirozeně tento důležitý rozdíl neznají. Mikuláš Peksa svým formálně pravdivým tvrzením o trestním stíhání Babiše bezpochyby v očích švédských hostitelů poškodil. Možná, že jen z neznalosti rozdílů právních systémů u nás a ve Švédsku, ale to ho neomlouvá. A slova o „rozkrádá a zneužívá dotace“ do slovníku delegace Poslanecké sněmovny rozhodně nepatří. Piráti se musí ještě hodně učit.