Po odvysílání reportáže TV Seznam, v níž syn premiéra Andreje Babiše tvrdí, že byl zavlečen na Krym a Ukrajinu, aby nemohl vypovídat v kauze Čapí hnízdo, se začaly rojit spekulace o roli zpravodajských služeb. Ti, kdo o této roli spekulují, se ale nedokážou shodnout, které služby by to měly být, a co by mohlo být jejich zájmem.Nejblíž pravdě bývá obvykle vysvětlení nejjednodušší, které zní, že tajné služby nehrály žádnou roli v samotném zprostředkování výpovědi Babiše mladšího. Ten se nejspíš rozhodl mluvit, protože se cítil zrazený vlastním otcem.Netřeba dodávat, že ti, kdo o roli tajných služeb v tom, že Babiš mladší promluvil na kameru, spekulují, nejsou samozřejmě schopní odpovědět na otázku, zda nějaká tajná služba, pokud se dle jejich názoru v celé věci angažovala, dala novinářům jen tip, kde Babiš mladší pobývá bez toho, že by věděla, co Babiš mladší řekne. Anebo zda naopak dopředu věděla, že Babiš mladší mluvit chce a co chce veřejnosti sdělit.Na co ale odpovědět lze, je to, na co upozorňují bezpečnostní experti: podle nich je nemyslitelné, že by syn druhého nejbohatšího českého podnikatele a významného politika mohl pobývat na okupovaném Krymu, který ještě stále podléhá speciálnímu režimu (a pak odcestovat na Ukrajinu), aniž by jeho pobyt na Krymu pečlivě monitorovaly ruské tajné služby. A aniž by si jeho pobytu na Krymu a pak na Ukrajině všimly i ty ukrajinské.Otázkami je v této souvislosti obestřena zejména role Petra Protopopova, ruského občana dlouhodobě žijícího v České republice, který pracoval v minulosti v Agrofertu jako řidič a je manželem psychiatričky Dity Protopopové, v jejíž péči údajně duševně nemocný Babiš mladší byl. Není totiž jasné, jak by mohl takový běžný ruský občan žijící trvale v ČR zařídit výjezd švýcarského občana Babiše mladšího na Krym, kam není vstup cizincům zatím běžně povolen.České tajné služby to jistě zajímá, stejně jako je asi zajímá role dívky, která se podle Protopopova stala na Krymu přítelkyní Babiše mladšího. Tuto „slečnu“, jak o ní mluví Protopopov, prý Protopopovi doporučil dobrý známý, a slečna si Babiše mladšího prý hned velmi oblíbila a rozuměla mu. Dokonce do té míry, že v péči o údajně mentálně nestabilního Babiše mladšího na čas nahradila Protopopova, který odjel zpět do České republiky.Jinými slovy: otázkou podle bezpečnostních expertů není, zda ruské tajné služby Babiše mladšího „vytěžily“, ale spíše co vše--a prostřednictvím jakých technik a koho--se ruské (popřípadě ukrajinské) tajné služby dozvěděly o Babišově byznysu, rodině a dalších věcech. A zda to činí českého premiéra vydíratelným. Tímto prizmatem teď bohužel bude leckdo na jeho jednání nahlížet při každém strategickém rozhodování, které se týká bezpečnosti České republiky nebo třeba stavby nových jaderných reaktorů.