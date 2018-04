Karel Hvížďala

"Jan Novák nepíše způsobem, který neustále sám na sebe ukazuje prstem a šeptá nám do ucha: podívejte, jak jsem zajímavý a jak je můj tvůrce duchaplný. V jeho sugestivním líčení životního příběhu hlavní postavy románui obou světů, jimiž tato postava prochází, cítím ten duch chápajícího nadhledu, který prozrazuje nenafoukaný zájem o skutečnost takovou, jaká je." To jsou slova Václava Havla, která o americko-českém spisovateli, překladateli a scénáristovi Janu Novákovi, který oslavil 65. narozeniny, napsal k překladu Jaroslava Kořána této knihy již v roce 1988. Kniha líčí velmi drsným způsobem zkušenost hlavní postavy s Čechy od čtyřicátých do šedesátých let a jeho emigraci nejprve v rakouském utečeneckém táboře a pak ve Spojených státech. Inspiroval se rodinným příběhem, jak ho znal z vyprávění od otce, který ho v patnácti letech vyvezl do emigrace kvůli zpronevěře, kterou spáchal v kolínské záložně, kde pracoval. Jan Novák v Chicagu studoval na univerzitě teorii poznání, estetiku a film.Debutoval ve třiceti letech česky psanou povídkovou knihou, kterou vydal v roce 1983 v nakladatelství manželů Škvoreckých v Torontu: hravým stylem, v němž mísí češtinu s angličtinou, se podobá některým knihám svého nakladatele. Další knihy ale psal už pouze v angličtině. A do angličtiny taky přeložil řadu her Václava Havla, o němž natočil v devadesátých letech dva dokumentární filmy:Na Novákův talent upozornil koncem osmdesátých let Josef Škvorecký Miloše Formana, s kterým pak Novák spolupracoval s jeho scénáristou Jean-Claude Carriérem na filmu. Šlo o volnou adaptaci známého románu Nebezpečné známosti. Je zároveň spoluautorem Formanovy biografie s názvemz roku 1994.Z ročního pobytu v Čechách po listopadové revoluci napsal knihu. Původně ji napsal v angličtině, ale pak ji sám přeložil i do češtiny.V devadesátých letech napsal scénář k filmu podle stejnojmenné knihy Michala Vieweghaa podílel se i na scénářích dalších filmůDavida Ondříčka aJuraje Jakubiska.Z nejnovějších próz je asi nejznámější jeho kniha, v níž zpracoval dramatický příběh bratří Mašínů, kterým se podařilo uniknout z pronásledování dvacetitisícovou armádou východoněmecké Volkspolizei a dostat se přes Západní Berlín do Spojených států, kde sloužili v armádě. Kniha má podtitul: Mašínovi a největší příběh studené války.V současné době Jan Novák pracuje na podobném rozsáhlém díle o našem prvním skutečně světovém spisovateli Milanu Kunderovi.