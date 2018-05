Marek Výborný

Již během předvolební kampaně jsem na základě rozhovorů s řadou starostů a komunálních politiků měl signály, že s ohledem na dnes platný zákon o střetu zájmů již mnozí nechtějí v letošních komunálních volbách kandidovat, případně zvažují rezignaci v již probíhajícím funkčním období. Disproporce v platném znění zákona je skutečně nesmyslná a nároky kladené na komunální politiky jsou neodůvodnitelné. Přičemž na úrovni obcí a měst, zvláště tam, kde působí veřejní funkcionáři ve svých funkcích neuvolněně, nehrozí dle mého názoru ani zmenšení transparentnosti veřejného sektoru. Jednalo se spíše v dobré víře o „šikanu“ těch, kteří jsou ochotni věnovat se správě svých obcí a měst. Považoval jsem za nutné zasadit se o to, aby zkušení komunální politici pod tlakem majetkových i příjmových přiznání, která jsou dnes volně přístupná veřejnosti, byli ochotní ve své službě a práci pro obce pokračovat. A skončilo se s touto „šikanou“ ze strany státu. Po bezmála půlročním úsilí a hledání přijatelného kompromisu (o tom je politika) napříč PS se podařilo v pátek 20. dubna schválit většinou hlasů novelu zákona o střetu zájmů. Na základě politických dohod a „her“ se jednalo o novelu kolegyně Věry Kovářové, nicméně celý obsah této novely je ve znění mého pozměňovacího návrhu, pro který jsem získal podporu jak Ústavně právního výboru, tak posléze i celé PS. Jeho podstatou je rozdělení veřejných funkcionářů do třech kategorií. Vrcholní politici až po úroveň krajů budou i nadále podávat veškerá oznámení v plném rozsahu a veřejně. Zjednodušeně řečeno zbylé dvě kategorie jsou komunální politici rozdělení na uvolněné a neuvolněné. Povinnost podávat oznámení zůstává všem veřejným funkcionářům jako doposud. Část údajů ale bude v režimu neveřejném a bude k dispozici pouze orgánům činným v trestním řízení. U těch neuvolněných to budou de facto všechny údaje, které již dnes nejsou veřejně dostupné. Nemělo by totiž smysl zneveřejňovat např. soupis nemovitostí, když je volně dostupný v katastru nemovitostí. Přijato bylo ale jedno zjednodušení. Ministerstvo spravedlnosti musí do roku 2019 zprovoznit propojení registru oznámení s katastrem nemovitostí tak, aby nikdo nebyl obtěžován zdlouhavým vyplňováním.Přijat nakonec, i přes podporu KDU-ČSL, nebyl návrh, aby údaje byly v registru přístupné pouze na vyžádání. Považovali bychom to také za rozumné, ale bohužel se pro toto rozšíření nenašel dostatek hlasů a to hlavně díky nejednotnosti poslaneckého klubu ANO. Budu sám iniciovat to, aby se dále diskutovalo o parametrech zákona o střetu zájmů zvláště směrem ke komunální sféře.Přesto chci vyjádřit přesvědčení, že se nám i díky poslancům KDU-ČSL podařilo dospět k minimální, přesto rozumné změně, která je dostatečná k tomu, aby odvrátila skepsi k aktivní službě veřejnosti v našich obcích a městech. V příštích dnech budu také apelovat na senátory, aby ve Vašem zájmu novelu schválili co nejrychleji a dali Vám tak potřebnou jistotu. Aktivity směřující proti tomuto postupu nepovažuji za rozumné. Věřím v rozumný postup horní komory a děkuji za spolupráci mnoha komunálním politikům, zvláště starostovi Dolní Čermné Petru Helekalovi a předsedkyni DSOM Severo-Lanškrounsko Lence Bártové.