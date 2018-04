Milan Šmíd

(Původně jsem tuto poznámku chtěl umístit do diskuse pod jmenovaný článek, jenomže tam si diskusi zprivatizovala jakási skupina lidí, která si zde vytvořila soukromé diskusní fórum o věcech vzdálených tématu příslušného článku.)

Ondřej Neff je publicista známý tím, že má na řadu věcí silné názory. Bohužel jeho silná a jednoznačná stanoviska – tak vítaná všemi, kterým vyhovuje, když jim někdo nabídne jednoduchou odpověď na složitou otázku – se ne vždy opírají o znalost reálií a kvalifikované zhodnocení situace. Příkladem může být jeho včerejší glosa „Finsko – náš vzor“ v rubrice „Politický cirkus“ na webu Neviditelný pes.Ondřej Neff zde vyhodnotil, přičemž finlandizaci Neff definuje jakoK tomu prýPonechám stranou nehoráznost uvedeného tvrzení, které s takovou snadností a bez větších důkazů zpochybňuje nezávislost našeho soudního systému. Rád bych se však zastavil u výrazu, že Finovénebo u dalšího výrokuZačnu od konce: Finsko dnes není členem NATO nikoli proto, že si to Rusko nepřeje, ale protože i dnes, po rozpadu Sovětského svazu, a po ukončení platnosti smluv mezi SSSR a Finskem, Finsko nehodlá do NATO vstupovat, přestože některé hlasy žádající vstup Finska do NATO se v domácí politice čas od času ozývají. Jenomže finská politika je realistickou politikou, která si vždy dokázala spočítat, v jaké situaci se země nachází, jaké má možnosti a manévrovací schopnosti, kterých pak umí maximálně využít ve prospěch země a jejích obyvatel.Neffovo konstatovánívyznívá jakoby to dobré živobytí si Finové vysloužili bezvýhradnou služebností sovětskému sousedovi. Jenomže ona politika tzv. finlandizace (nálepka, která vznikla mimo hranice Finska a Finové ji odmítají) byla procesem, v němž fungovali dva partneři, a která neměla jediného vítěze. V mezích možností z něj těžil i ten slabší partner.Přičemž ty možnosti zpočátku nebyly veliké. Po roce 1945 bylo Finsko poraženým státem odsouzeným mírovou smlouvou k tvrdým reparacím a k definitivní ztrátě území, které SSSR dobyl v zimní válce 1939-1940. Ano, v roce 1947 na pokyn z Moskvy Finsko se skřípěním zubů odmítlo pozvání k účasti na Marshallově plánu. Pak se psal rok 1948 a studená válka začala nabírat na obrátkách – po konfliktu v Řecku problémy s Německem, sovětizace východní Evropy a také československý únor 1948.Inspirováni československým příkladem také finští komunisté uvažovali o tom, že „parlamentní cestou“ převezmou moc. V této době bylo Finsko pod silným tlakem Sovětského svazu, který se snažil Finsku vnutit podobnou smlouvu, jakou měl s jinými poraženými státy Maďarskem a Rumunskem. V únoru 1948 poslal Stalin finskému prezidentovi Paasikivimu dopis, v němž ho důrazně vyzval k jednání o této smlouvě. Paasikivi jednání neodmítl, ale nakonec do Moskvy poslal vyjednavače s vlastním návrhem. Vznikla smlouva podepsaná 4. dubna, kompromis, který Sověti akceptovali, protože Paasikivi přinesl nejen ochotu se dohodnout, ale také vlastní argumenty, které sovětský partner musel vzít v úvahu.Ještě v dubnu Paasikivi s armádou vyhlásil stav pohotovosti, když v zemi panovaly obavy z komunistického převratu, při němž některé policejní složky ovládané radikální levicí chtěly pod záminkou, že se chystá pravicový puč proti sovětsko-finské smlouvě, zatýkat nepohodlné politiky. Ministrem vnitra byl tehdy komunista Yrjö Leino. Armáda však udržela pořádek, odzbrojila nejen policejní jednotku ovládanou komunisty, ale také bojůvky extrémní pravice i levice mající k dispozici zbraně neodevzdané po válečném konfliktu. (Blíže Karel Durman: Popely ještě žhavé) Jak uvádějí některé historické prameny, varování před nebezpečím ozbrojených akcí předal prezidentu Paasikivimu právě Yrjö Leino, který se zachoval v první řadě jako Fin a teprve potom jako komunista.Ano, smlouvou o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci z roku 1948. Volby, které se konaly v červenci 1948, přinesly ztráty finským komunistům sdruženým ve Finském lidově demokratickém svazku SKDL. Po všechna další léta si Finové udrželi svůj životní standard, svoji kulturu, svoje tradice, tržní hospodářství i svůj výklad dějin. Od Západu je – na rozdíl od nás – nedělila žádná železná opona.Politikou aktivní neutrality Finové neustále rozšiřovali mantinely své samostatné zahraniční politiky. Snažili se neztratit kontakty na Západ, když ty na Východ byly historicky a mocensky dané. Když se Finové stali členem Evropského sdružení volného obchodu, přidali se také k RVHP, když vstoupili do Eurovize (EBU), přijali i členství v Intervizi (OIRT) atd.Každé prodloužení spojenecké smlouvy si nechali honorovat politickými ústupky (například vrácení vojenské základny na poloostrově Porkkala). Nikoho se neptali, když v roce 1960 postavili v Helsinkách pomník maršálu Mannerheimovi, který v občanské válce 1918 porazil rudé vzbouřence. V roce vztyčení berlínské zdi 1961 se ubránili sovětskému požadavku, který chtěl využít spojeneckou smlouvu k umístění sovětských vojsk ve Finsku pod záminkou nebezpečí hrozícího ze západního Německa. Na druhé straně se aktivně zapojili do organizování Sověty podporované Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, při němž tzv. helsinský proces vyvrcholil podpisem Závěrečného aktu obsahujícího kromě jiného tematický třetí koš o lidských právech.Speciálně po srpnu 1968 jsem se začal zajímat, jak bylo možné, že Finové, kteří byli po válce v mnohem horším postavení než Československo, si dokázali vůči svému velmocenskému sousedovi uhájit vlastní svobodu. Pochopil jsem, že kromě historických specifik (zkušenosti ze střetávání se s mocným sousedem, respekt získaný houževnatým odporem ve válce se SSSR, soudržnost ohrožovaného národa) měli Finové to štěstí, že v dobách krizí v jejich čele stáli odpovědní politici, kteří byli schopni v zájmu osudu národa prosadit odpovědná, byť někdy nepříjemná, bolestná a nepopulární řešení (příměří 1944, smlouva 1948).V zahraničí si sice jejich politika vysloužila ne příliš přitažlivou nálepku „finlandizace,“ ale v daných historických podmínkách zcela konkrétní mezinárodní politické situace splnila svůj účel, a zcela určitě neprobíhala tak, že Finsko muselo vždy a všude „skákat podle taktovky sovětského politbyra.“Jestliže jsem se ozval proti trapnému příměru Ondřeje Neffa, tak nejen kvůli jeho zpochybňování existence právního státu v České republice, ale také kvůli dehonestaci politiky, která možná nebyla líbivá, ale která v daných historických podmínkách byla optimálním východiskem ze zcela konkrétní situace a plnila svůj účel.P.S. Hlásím se ke konfliktu zájmů a k zaujatosti. K Finsku mám apriorně kladný vztah plynoucí z osobní zkušenosti, neboť jsem v minulosti spojil s touto zemí část svého života a strávil tam řadu měsíců. Už jednou jsem o podobnostech a rozdílnostech historie našich národů a států na svém blogu psal