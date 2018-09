Patrik Nacher

Minulý týden jsem v jednom z rozhovorů hovořil o narovnání práv stejnopohlavních párů, ale také o tom, proč si myslím, že manželství mezi mužem a ženou je něco jiného, než vzájemná práva a povinnosti dvou lidí stejného pohlaví. Protože mě téma zajímá (koneckonců se mu významně věnuji i ve své knize „Šílenosti doby korektní“), pustil jsem si debatu „Jsme fér“, kde diskutovali lídři kandidátek do komunálních voleb v Praze. Bylo to zajímavé, protože to byla v podstatě první debata v takovém formátu, škoda jen, že účast odmítl kolega Čižinský, který s tímto tématem má očividně nějaký problém. Před časem se nejprve připodepsal pod návrh skupiny poslanců, kteří chtějí novelizovat Listinu základních práv a svobod směrem k větší ochraně manželství jako svazku muže a ženy, aby po pár dnech svůj podpis stáhnul.Naprosto mě ale zarazilo, když na dotaz moderátorky, co by jako primátor udělal pro podporu LGBT komunity, odpověděl pirátský kandidát Hřib toto: „Městské firmy jsou významným zaměstnavatelem. Dokážu si představit, že by město mělo jít cestou inkluze.“ Chvíli jsem přemýšlel, jestli jsem slyšel správně, vždyť to je naprosto šílený nápad. Znám řadu lidí z této komunity a rozhodně si nemyslím, že by potřebovali uměle začleňovat. Může se vést diskuse o inkluzi handicapovaných dětí (a i ta naráží na své limity), ale ne o inkluzi homosexuálů! Proč? Protože to není potřeba. Pro mě to je něco normálního, doba, kdy jiná orientace byla vnímána jako handicap, je už naštěstí dávno pryč. Krokem, který navrhuje pirátský lídr Zdeněk Hřib, bychom se k té době opět přiblížili. Proč zvýhodňovat někoho jen proto, že je homosexuál? Nemluvě už o tom, že primátor města se nemá starat o to, kdo s kým leze do postele. Pro homosexuály a lesby by měl dělat přesně to stejné, jako pro heteráky. Prostě pomáhat začleňovat homosexuály do většinové společnosti zavání pozitivní diskriminací a zároveň jim dává nálepku nějaké nedokonalosti. Větší rozpor snad nelze v této oblasti najít. Jsem zásadně proti podobným nápadům, i přesto, že vznikají v rámci volební kampaně. Proto pracuji na poslaneckém návrhu, který by tuto problematiku mohl rozseknout. Když ne v myšlení lidí, tak alespoň legislativně.Věřím, že to byla jen nepřipravená a předem nepromyšlená věta, které už teď pirátský kandidát lituje. Vytvořil tím pouze neexistující problém, na který navíc vymyslel úplně hloupé a protismyslné řešení. Pokud by svůj bizarní nápad opravdu prosazoval dál, tak by vyčleňoval celou LBGT komunitu stejně, jako tak činí homofobové. Jen by na to šel z druhé strany. Zkrátka krásná ukázka toho, jak se může snaha o hyperkorektní odpověď na celkem nesmyslnou otázku, proměnit nešikovností řečníka v pravý opak zamýšleného.